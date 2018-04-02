В США заявили, что Россия "сорвалась с цепи" и надо добиться ее экономической изоляции

Попытки администрации Дональда Трампа надавить на Россию не работают, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. В интервью телеканалу Fox News он сказал, что наша страна "сорвалась с цепи", пишет РИА Новости.
Линдси Грэм,
американский сенатор:
— Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор.
Также Грэм призывает администрацию Трампа добиваться экономической изоляции России. По мнению сенатора, необходимо лишить нашу страну дохода от продажи энергоресурсов, предоставив покупателям альтернативные источники топлива.
Сенатор поставил в пример Дональду Трампу президента Рональда Рейгана, который в 80-е годы прошлого века проводил жесткую политику в отношении СССР.
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