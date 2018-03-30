Трамп заявил Путину по телефону, что США выиграет гонку вооружений у России

"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", — заявил Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом этом рассказали два неназванных американских чиновников телеканалу NBC News, пишет "Интерфакс".
Один из этих американских чиновников рассказал журналистам NBC News, что представленные Путиным во время послания Федеральному Собранию новые системы российского вооружения "действительно вывели президента США из себя".
А вот советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".
Напомним, что этот разговор между президентами двух стран случился еще 20 марта, когда Трамп запоздало решил поздравить Путина с победой на выборах. Но об этом аспекте "поздравления" стало известно только теперь.
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