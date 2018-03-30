Трамп заявил Путину по телефону, что США выиграет гонку вооружений у России

Сегодня, 10:27.
Политика

"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", — заявил Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом этом рассказали два неназванных американских чиновников телеканалу NBC News, пишет "Интерфакс".

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru.

Один из этих американских чиновников рассказал журналистам NBC News, что представленные Путиным во время послания Федеральному Собранию новые системы российского вооружения "действительно вывели президента США из себя".

А вот советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

Напомним, что этот разговор между президентами двух стран случился еще 20 марта, когда Трамп запоздало решил поздравить Путина с победой на выборах. Но об этом аспекте "поздравления" стало известно только теперь.

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