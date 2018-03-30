Трамп заявил Путину по телефону, что США выиграет гонку вооружений у России

Один из этих американских чиновников рассказал журналистам NBC News, что представленные Путиным во время послания Федеральному Собранию новые системы российского вооружения "действительно вывели президента США из себя".

А вот советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

Напомним, что этот разговор между президентами двух стран случился еще 20 марта, когда Трамп запоздало решил поздравить Путина с победой на выборах. Но об этом аспекте "поздравления" стало известно только теперь.