В центре Барнаула скорая помощь влетела во внедорожник. Фото: Алексей Хаблак в vk.com/barneos22. В центре Барнаула скорая помощь влетела во внедорожник. Фото: Настя Гурулева в vk.com/barneos22. В центре Барнаула скорая помощь влетела во внедорожник. Фото: Настя Гурулева в vk.com/barneos22. В центре Барнаула скорая помощь влетела во внедорожник. Фото: Евгений Азаров в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии сообщили, что она произошла в центре города, на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. На снимках с места ДТП видно, что от удара у "скорой" смяло капот. У внедорожника поврежден бок.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.