В ЦИК остались недовольны словами Шойгу о голосовании военных за Путина

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова прокомментировала высказывание министра обороны Сергея Шойгу о высоком проценте военных, проголосовавших на выборах президента РФ за Владимира Путина. "Мы тоже обратили внимание, с неодобрением отнеслись к словам министра обороны, с недоумением", — цитирует Памфилову РБК.
Член ЦИК Сергей Сироткин пояснил, что большинство военных голосовали на участках на территории воинских частей, а данные о явке и результатах голосования Шойгу получил с сайта ЦИК, где они к тому моменту были опубликованы. По его словам, речь о контроле за голосованием отдельных граждан "не идет" и нарушений в голосовании военных выявлено не было.
Ранее движение в защиту прав избирателей "Голос" выступило с требованием провести проверку высказывания Шойгу, сделанного им на селекторном совещании. Шойгу заявил, что в рядах вооруженных сил голосование на выборах прошло "на высоком уровне" с 99,2% явки.
"Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей", — сообщил Шойгу.
Правозащитники отмечают, что российское законодательство не предусматривает легальных способов получения информации о факте голосования отдельных граждан или определенных категорий граждан и тем более о том, как именно они проголосовали, пишет znak.com. "Поэтому такие высказывания министра могут иметь только два объяснения: либо он дезинформировал слушателей, предоставив им ни на чем не основанные данные, либо в российской армии были грубо нарушены законодательно установленные принципы выборов — добровольность и тайна голосования", — указывают в "Голосе".
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