Валуев рассказал о предпринятым им мерах, чтобы не подмешали допинг

25 февраля в Пхенчхане завершилась зимняя Олимпиада. По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, боксера Николая Валуева, прошедшие Игры станут важным уроком, пишет bfm.ru.
"Мы теперь постоянно будем находиться в политических санкциях. Эта война будет продолжаться, а мы всему миру будем таким образом доказывать, что мы лучшие", — уверен Валуев.
На вопрос журналиста, как могли допустить, чтобы у двоих россиян допинг-пробы дали положительный результат, Николай Валуев ответил: "Это значит, недостаточный курс молодого бойца был прочитан. Это упущение как со стороны спортсменов, так и тех, кто их опекал. Когда я выступал за границей, мы принимали беспрецедентные меры безопасности по этому поводу. Никто даже не знал, где мы будем кушать, при этом мою заказанную порцию еды я сам никогда не ел, никогда не пил воду, которая была в гостинице. Вода, как правило, доставлялась моими друзьями из каких-то магазинов, где нереально что-то подмешать".
Команда российских атлетов заняла 13-е место в медальном зачете. Теперь Россия ждет решения Международного олимпийского комитета (МОК) о возращении российского флага и восстановления членства Олимпийского комитета России.
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