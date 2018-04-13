Ведущая Первого канала выложила интимный снимок в соцсеть

Ведущая Первого канала Марина Ким порадовала своих подписчиков в Instagram фотографией в одних трусиках. Интимные места девушки прикрывают пририсованные ромашки. Правда не все поклонники Марины порадовались такому откровенному снимку, некоторые называют ее хулиганкой, а про само изображение пишут "срамота".
"Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками? ", — подписала этот снимок Ким.
У марины отличная фигура, поэтому и она иногда балует фолловеров в Instagram сексуальными снимками.
Кто такая Марина Ким
Марина — телеведущая, журналистка и актриса. С 16 лет работает моделью, снималась в музыкальных клипах. Работала на "Рен-ТВ" и в "Вестях". В сентябре 2014 года перешла на Первый канал, где стала ведущей развлекательной программы "Доброе утро".
В 2006 снялась в главной роли вместе с Алексеем Чадовым в художественном фильме "Серко" французского режиссёра Жоэля Фаржа. Исполнила главную роль в фильме "Бишкек, я люблю тебя".
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