Ведущая Первого канала выложила интимный снимок в соцсеть

"Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками? ", — подписала этот снимок Ким.

У марины отличная фигура, поэтому и она иногда балует фолловеров в Instagram сексуальными снимками.

Кто такая Марина Ким

Марина — телеведущая, журналистка и актриса. С 16 лет работает моделью, снималась в музыкальных клипах. Работала на "Рен-ТВ" и в "Вестях". В сентябре 2014 года перешла на Первый канал, где стала ведущей развлекательной программы "Доброе утро".

В 2006 снялась в главной роли вместе с Алексеем Чадовым в художественном фильме "Серко" французского режиссёра Жоэля Фаржа. Исполнила главную роль в фильме "Бишкек, я люблю тебя".