Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники

Группировка МЧС России, а также специалисты других служб и организаций продолжают работать на подтопленных территориях Алтайского края. В ликвидации последствий участвуют около 1500 человек и более 500 единиц техники, сообщает ГУ МЧС региона.
Жители населенных пунктов, где ушла вода, вернулись в свои дома, им помогают. Работают группы по оценке объема финансовых средств, нужных для ликвидации последствий и возмещения ущерба.
Кроме того, 1 апреля на вертолете перевезли людей и оборудование в границах Усть-Пристанского района. С помощью авиации также эвакуируют детей и пожилых людей, нуждающихся в медпомощи.
Напомним, губернатор Карлин 30 марта сообщил, что первая волна паводка в Алтайском крае может закончиться в первой декаде мая. К вечеру 30 марта 41 населенный пункт в десяти районах края все еще остается подтопленным.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.