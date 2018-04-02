Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники

Сегодня, 16:19.
Происшествия

Группировка МЧС России, а также специалисты других служб и организаций продолжают работать на подтопленных территориях Алтайского края. В ликвидации последствий участвуют около 1500 человек и более 500 единиц техники, сообщает ГУ МЧС региона.

Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: sfo.gov.ru.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вертолеты и не только: в ликвидации паводка на Алтае участвуют более 500 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: sfo.gov.ru.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: sfo.gov.ru.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: sfo.gov.ru.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru.
В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru.
В зоне подтопления, Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Жители населенных пунктов, где ушла вода, вернулись в свои дома, им помогают. Работают группы по оценке объема финансовых средств, нужных для ликвидации последствий и возмещения ущерба.

Кроме того, 1 апреля на вертолете перевезли людей и оборудование в границах Усть-Пристанского района. С помощью авиации также эвакуируют детей и пожилых людей, нуждающихся в медпомощи.

Напомним, губернатор Карлин 30 марта сообщил, что первая волна паводка в Алтайском крае может закончиться в первой декаде мая. К вечеру 30 марта 41 населенный пункт в десяти районах края все еще остается подтопленным.

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