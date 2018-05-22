Выходные в июне: как отдыхаем на День России

Выходные в июне продлятся с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня. Таким образом, в честь праздника россияне будут отдыхать трое суток, сообщает calendar.yoip.ru.

Суббота, 9 июня будет сокращенным рабочим днем: работодатель должен отпустить своих подчиненных на час раньше. С субботы выходной перенесли на 11 июня.

В июне 2018 года будет 20 рабочих дней и 10 выходных.