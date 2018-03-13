Владимир Козлов приглашает сибиряков на мастер-практикум по переговорам 22-23 марта

Мы задали несколько вопросов известному российскому бизнес-тренеру по переговорам Владимиру Козлову, который в марте проведет в Новосибирске авторский мастер-практикум по сложным переговорам:

– Владимир, с чего надо начинать переговоры?

– В первый день на своем тренинге я почти всегда наблюдаю одну картину: люди пытаются построить переговоры с точки зрения логики собственной аргументации: "О, мы ему скажем вот это – и он с нами согласится." Позже участники видят, что такой подход не работает. Работает что-то другое, и именно это "что-то" мы мы и исследуем на тренинге.

В свое время, когда г-н Березовский "съел" г-на Коржакова, вышла статья в одном издании с шикарным названием "Все-таки шахматист одолел доминошника". В логике переговоров "шахматист" – это тот, кто постоянно просчитывает игру. На пять, на шесть, на восемь шагов вперед. Кто готов сделать 12-й ход, тот побеждает. Самое интересное, что "класс" игрока считывается в самом начале взаимодействия. И мы с участниками тренинга исследуем и развиваем то, что позволяет нам повысить и научиться предъявлять этот "класс" в переговорах. Чтобы по меньшей мере не проиграть…

– Обязательным ли условием успешных переговоров является считывание сценария другой стороны?

– Не бывает ситуаций, когда переговорами никто не управляет. Ими управляете либо вы, либо ваши оппоненты. Не важно, партнерские ли это переговоры, жесткие ли. Фактические любые переговоры выигрываются не благодаря тому, что "правильно легла карта" или ваше предложение было уникальным, а потому, что вы сделали все технологически грамотно. Иногда мы достигаем успеха чисто интуитивно. Но профессионалы умеют ставить интуицию "на поток", переводя ее в технологию.

– Важно ли собрать информацию о другой стороне до начала переговоров?

– Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Мой опыт показывает, насколько важно иметь значимую информацию о партнере до переговоров. Иногда такая информированность бывает даже важнее содержания переговоров.

– Стоит ли планировать результат перед началом переговоров?

– Первое, я настоятельно рекомендую вам не слушать того психотерапевта, который учит заниматься самовнушением, типа: "Я выиграю эти переговоры. Я обязательно выиграю эти переговоры…" Потому что, если вы их не выиграете, вам будет не просто дискомфортно принять поражение, но очень тяжело продолжать работать с этим партнером. Переговоры – это всего лишь раунд взаимодействия. Как известно, можно проиграть битву, но выиграть войну. Поэтому лучше настраиваться не на победу, а на собственно переговоры. Есть несколько базовых принципов, которые мы разберем с участниками на тренинге.

– Стоит ли избегать жестких переговоров?

– Моим ответом будет метафора. Вдумайтесь: "Меня окружали милые симпатичные люди, медленно сжимая кольцо". Или: "Иду по темному коридору, никого не трогаю, слышу, кого-то бьют. Оглядываюсь – меня…" Если вы всячески избегаете вести жесткие переговоры, наверняка есть масса людей, которые по отношению к вам их уже ведут. Происходит уничижение ресурса одного за счет усиления ресурса другого. Поэтому, если вы не готовы к жестким переговорам, вы незаметно для себя проигрываете их изо дня в день. Просто необходимо посмотреть, кто этим пользуется.

– Можно ли оценить, насколько неискренен собеседник на переговорах?

– Врут ли на переговорах? Да. Врут! Количество искажающих сигналов может быть высоко, чтобы однозначно определить правдивость собеседника по поведенческой реакции. Можно ли выявить дезинформацию? Да, причем все довольно не сложно. Для этого нужно быть достаточно технологичным. Есть 7-шаговая технология проверки собеседника на дезинформацию. На тренинге мы это отрабатываем.

Друзья, у всех, кто участвует в переговорах, от собственников компаний до специалистов коммерческих подразделений, будет уникальная возможность 22-23 марта в Новосибирске принять участие в мастер-практикуме Владимира Козлова, пополнить свой багаж знаний и получить новые навыки по ведению переговоров на разных уровнях. А также продемонстрировать свое мастерство в переговорных баттлах. Регистрация участников близится к завершению. Не откладывайте свое решение по участию на последний день, бронируйте места заранее.

Приходите, будет интересно и полезно!

Каждый день построен на разнообразных активных методах обучения: деловые игры, кейс-видеопрактикумы, мини-тренинги, методики самоисследования.

В итоге вы получите новый взгляд на управление сложными переговорами. Предлагаемые методы легко можно использовать для работы, карьеры и жизни в целом.

В копилку переговорщика несколько универсальных правил от Владимира Козлова:

"Желая досмотреть драку до конца, он был избит обеими сторонами...";

"Не все переговоры можно выиграть, но любые переговоры можно не проиграть…";

"Фанатизм – это когда усилия удваиваются, а цели забываются…";

"Миротворец – это человек, который думает, что если тигра откормить мясом, тот станет вегетарианцем";

"Не бывает ситуаций, когда переговорами никто не управляет".

Владимир Козлов (Москва) приезжает в Новосибирск по приглашению Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров.

Стоимость участия в 2 днях от 15900* руб. Узнать подробности, подать заявку на участие и произвести онлайн-оплату можно на сайте business-trener.ru.

Звоните нам по телефонам: (383) 240-80-25, 263-15-11

Информационные партнеры события: Алтапресс, Журнал "Стиль", Деловой Квартал, ВсеТренинги.ру, Работа.ру.

*Стоимость действительная на момент публикации. На каждый день отдельная стоимость участия, от 7900 руб. Количество мест ограничено. Предварительное бронирование и оплата участия.

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