Власти Барнаула прокомментировали возможное повышение стоимости проезда

Власти Барнаула заявили, что говорить о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города еще рано. Однако перевозчики настаивают на изменении тарифа и подали соответствующие документы, сообщил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Сергей Щукин.
По данным пресс-службы городской администрации, сейчас документы находятся на стадии рассмотрения. Принимать окончательное решение о повышении стоимости проезда будет Координационный совет по ценообразованию.
Ранее сообщения о повышении стоимости проезда появились в соцсетях.
Последний раз проезд в общественном транспорте краевой столицы подорожал в декабре 2016 года, после внедрения электронной системы оплаты.
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