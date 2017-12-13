Власти Барнаула прокомментировали возможное повышение стоимости проезда

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас документы находятся на стадии рассмотрения. Принимать окончательное решение о повышении стоимости проезда будет Координационный совет по ценообразованию.

Ранее сообщения о повышении стоимости проезда появились в соцсетях.

Последний раз проезд в общественном транспорте краевой столицы подорожал в декабре 2016 года, после внедрения электронной системы оплаты.