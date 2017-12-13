Власти Барнаула прокомментировали возможное повышение стоимости проезда

Сегодня, 09:10.
Жизнь

Власти Барнаула заявили, что говорить о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города еще рано. Однако перевозчики настаивают на изменении тарифа и подали соответствующие документы, сообщил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Сергей Щукин.

Автобус №57.
Автобус №57. Фото: Андрей Рябицев в fotobus.msk.ru.

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас документы находятся на стадии рассмотрения. Принимать окончательное решение о повышении стоимости проезда будет Координационный совет по ценообразованию.

Ранее сообщения о повышении стоимости проезда появились в соцсетях.

Последний раз проезд в общественном транспорте краевой столицы подорожал в декабре 2016 года, после внедрения электронной системы оплаты.

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