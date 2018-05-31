Власти Кузбасса пообещали 1 миллион рублей тем, кто поможет найти пропавшую девочку

Вечером отец начал поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи. СУ СКР по области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне врио губернатора Цивилев выехал в Белово, посетил оперативный поисковый штаб. В штабе ему рассказали о ходе поисковой операции, в которой принимают участие около тысячи человек: полицейские, следователи кузбасского СУСК, учителя, жители поселка, сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтеры поисковых отрядов Кузбасса, Томской и Новосибирской областей.

Несколько поисковых групп обследуют частный сектор, берег реки Бачат и прилегающие территории. Люди изучают возможные пути следования ребенка от дома, данные видеорегистраторов с общественного транспорта за последние сутки.

Пропавшая Маша Перевозчикова.

Приметы девочки:

рост около 100-110 см;

худощавое телосложение;

длинные темные волосы, заплетенные в косу;

карие глаза.

Была в желтой вязаной шапке с белыми полосками, серой кофте с черным узором на молнии с капюшоном, черных спортивных брюках и коричневых резиновых сапогах.

Информацию о местонахождении ребенка и любые другие сведения о девочке можно сообщить по телефонам: 8-3845-26-65-05, 8-3845-23-15-71, 8-900-100-8800, 8-908-957-6015, 8-905-902-4548 либо на телефон "02". Анонимность гарантируется.