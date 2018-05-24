Власти США пообещали сделать всё, чтобы не дать России построить "Северный поток-2"

Необходимо предпринять все возможное для того, чтобы предотвратить строительство "Северного потока-2", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на 2019 год, пишет РИА "Новости".
По мнению Помпео, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать России из-за зависимости от российского газа, и нельзя допустить ухудшения ситуации.
Майк Помпео,
госсекретарь США:
У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов — обеспечить доставку (энергоресурсов. — Прим. ред.) через Кавказ и другие страны.
Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк заявила, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода по геополитическим и энергетическим причинам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.