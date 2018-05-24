Власти США пообещали сделать всё, чтобы не дать России построить "Северный поток-2"

По мнению Помпео, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать России из-за зависимости от российского газа, и нельзя допустить ухудшения ситуации.

Майк Помпео,

госсекретарь США:

У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов — обеспечить доставку (энергоресурсов. — Прим. ред.) через Кавказ и другие страны.

Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк заявила, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода по геополитическим и энергетическим причинам.