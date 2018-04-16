В городах и селах Алтайского края завоют сирены

Проверка пройдет с 11:45 до 12:26. Она начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края.

Прерывистое звучание электрических сирен в течение 3 минут считается сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем". Его используют для сообщения об угрозе или при возникновении ЧС.

После того, как прозвучит сигнал "Внимание всем", нужно включить телеканал "Россия 1" или программу "Радио России" на FM-приемниках. Там можно услышать официальное сообщение от ГУ МЧС России по Алтайскому краю.