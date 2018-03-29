Охранник рассказал, как устроена противопожарная система в барнаульском торговом центре

Читатель altapress.ru Денис Ковалев рассказал, как устроена пожарная система в одном из барнаульских ТЦ. Мужчина несколько месяцев работал дежурным оператором.
О закрытых пожарных выходах
— Пожарные выходы в ТЦ, где я работал, есть на каждом этаже по несколько штук с каждой стороны. На всех этажах, кроме первого, они были открыты. Это просто лестницы вниз. В инструкцию оперативного как раз и входит обязанность открывать эти несколько дверей на первом этаже в случае пожара и ЧП.
О связи с МЧС
— Каждый раз, когда я заступал на смену, я набирал номер дежурного в МЧС и отзванивался: такой-то заступил на смену в таком-то торговом центре. Он проверял, все ли в порядке с сигнализацией.
Если сигнализация срабатывает в ТЦ, сообщение об этом сразу поступает в МЧС, автоматически. Так что, даже если вода не побежала по каким-то причинам, пожарные все равно выехали бы. Если сигнализация не сработала, а оператор видит по камерам, что пожар, он должен сам отзвониться в МЧС и включить оповещение вручную.
О вариантах покинуть ТЦ
— Один из пожарных выходов вел прямо из нашей служебки. То есть, в случае чего, я мог открыть свой вход и пустить людей через него. Выйти также можно было через парадный вход, можно было на парковку спуститься и там найти выходы, а можно через погрузку попасть на задний двор — там тоже сидел охранник.
О сотрудниках, отвечающих за безопасность
— У нас было немного штатных единиц — оператор, оперативный, администратор (он хоть и не чоповец, но тоже выполняет похожие функции), погрузчик и один чоповец на шлагбауме. У всех рации, все могли в случае чего переговариваться и решать, кто куда бежит и где что открывает.
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