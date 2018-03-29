Охранник рассказал, как устроена противопожарная система в барнаульском торговом центре

— Каждый раз, когда я заступал на смену, я набирал номер дежурного в МЧС и отзванивался: такой-то заступил на смену в таком-то торговом центре. Он проверял, все ли в порядке с сигнализацией.

Если сигнализация срабатывает в ТЦ, сообщение об этом сразу поступает в МЧС, автоматически. Так что, даже если вода не побежала по каким-то причинам, пожарные все равно выехали бы. Если сигнализация не сработала, а оператор видит по камерам, что пожар, он должен сам отзвониться в МЧС и включить оповещение вручную.