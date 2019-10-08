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Во всероссийский прокат выходит фильм, снятый на Алтае

10 октября во всероссийский прокат выходит картина «Болевой порог». Триллер был снят в Горном Алтае.

Фильм "Болевой порог"
Фильм "Болевой порог"
Предоставлено altapress.ru

По сюжету, Кирилл, Лена, Сергей и Таня — столичная «золотая молодежь». Они устраивают на дорогих машинах гонки на МКАДе, прожигают жизнь, не боясь быть наказанными. Но в один миг их жизнь меняется: они вынуждены скрываться на Алтае, чтобы избежать больших неприятностей. Но жизнь предлагает им испытать себя и свой болевой порог.

Режиссером фильма стал Андрей Симонов («Больше, чем любовь», «Любовь по найму»). В главных ролях — Роман Курцын, Арина Постникова, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Олег Фомин, Александр Голубков.

Съемки фильма проходили в Москве и на Горном Алтае, в условиях дикой природы. «Конечно, работать в условиях дикой природы Горного Алтая было не просто — не родная привычная среда асфальта и бетона. Пришлось осваивать горную речку. И это постоянно меняющиеся условия: сегодня она тихая и спокойная, а завтра — бурная, с бешеными валунами и воронками, а у тебя туда должны прыгать актеры. С другой стороны, в этом тоже были свои плюсы. На актеров не брызгали водичкой, и они изображали спуск, они и правда сплавлялись по рекам, и все их эмоции были настоящими», — говорит режиссер Андрей Симонов.

Актеры тоже поделились впечатлениями о нелегких съемках в Горном Алтае: «Я то руки отбивала, то ноги — да так, что ходить не могла. Один раз чуть не утонули, когда нас понесло в лодке по реке», — рассказала актриса Наталья Скоморохова.

В Барнауле ленту можно будет посмотреть в сети кинотеатров «Киномир».

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