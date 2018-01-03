Военные показали новый броневик для российских десантников

3 января официальный сайт Минобооны представил новый бронеавтомобиль для ВДВ. Разрабатываемая в течение нескольких последних лет боевая машина пойдет в серию в 2019 году.
Как отметили в министерстве, новый автомобиль ВДВ получил название "Тайфун". Он защищен от стрелкового оружия. Сейчас проводятся испытания броневика на специальных площадках и полигонах.
Основным преимуществом "Тайфуна", сообщают в ведомстве, наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом.
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