Военные показали новый броневик для российских десантников

Как отметили в министерстве, новый автомобиль ВДВ получил название "Тайфун". Он защищен от стрелкового оружия. Сейчас проводятся испытания броневика на специальных площадках и полигонах.

Основным преимуществом "Тайфуна", сообщают в ведомстве, наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом.