Поклонники отправляют Волочкову к наркологу после странного танца в ночном клубе

Серия постов балерины Анастасии Волочковой вновь вызвала скандал в соцсетях. На видео, снятое на дискотеке, Волочкова пытается танцевать с остальными гостями вечеринки. Но ей это плохо удается. "Макарена с девочками в любимой. Я немного запуталась. Но потом подхватили синхрон", — прокомментировала видео в инстаграм балерина.
Вместо восхищения и хвалебных комментариев шоувумен получила гору критики. Кто-то назвал танец в ее исполнении — "безвкусицей", других возмутил ее крайне откровенный наряд и нетрезвое состояние.
"Настя, где ваша былая женственность и грация? Куда вы катитесь? Остановитесь!", — написала одна из поклонниц экс-балерины. Она же отметила, что если подобные танцы будут продолжаться и дальше — визита к наркологу Волочковой не миновать. "Пипец! Очередной "шедевр"... "Талант не пропьешь"- это, похоже не про Настю!", " Анастасия, смените стиль в одежде и будете выглядит гораздо лучше", — критиковали другие комментаторы.
Макарена с девочками в любимой @otradaclub 👍🏼💃🏼 Я немного запуталась😂 Но потом подхватили синхрон..😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy
Также, по мнению фолловеров, в таком одеянии как у балерины, люди посещали танцы в 90-х годах.
Но нашлись и те, кто поддержал Волочкову: "Нормальная женщина, просто со своим восприятием мира, а у всех он разный. По натуре она романтик. А выпить имеет право любой человек. Можно подумать, прямо все ханжи- не пьют, не курят и ведут праведный образ жизни. А вы попробуйте поработайте как она".
Мои любимые Наташенька и Николай Гоголь.🌺 Хозяева @otradaclub Прекрасный вечер в Отраде!!! Мы с Мишей тут, а Аришка с мамой катаются тут на лошадках.🐎 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy
Анастасия пока не обратила внимание на восклицания людей.
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