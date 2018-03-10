Поклонники отправляют Волочкову к наркологу после странного танца в ночном клубе

Вместо восхищения и хвалебных комментариев шоувумен получила гору критики. Кто-то назвал танец в ее исполнении — "безвкусицей", других возмутил ее крайне откровенный наряд и нетрезвое состояние.

"Настя, где ваша былая женственность и грация? Куда вы катитесь? Остановитесь!", — написала одна из поклонниц экс-балерины. Она же отметила, что если подобные танцы будут продолжаться и дальше — визита к наркологу Волочковой не миновать. "Пипец! Очередной "шедевр"... "Талант не пропьешь"- это, похоже не про Настю!", " Анастасия, смените стиль в одежде и будете выглядит гораздо лучше", — критиковали другие комментаторы.

Также, по мнению фолловеров, в таком одеянии как у балерины, люди посещали танцы в 90-х годах.

Но нашлись и те, кто поддержал Волочкову: "Нормальная женщина, просто со своим восприятием мира, а у всех он разный. По натуре она романтик. А выпить имеет право любой человек. Можно подумать, прямо все ханжи- не пьют, не курят и ведут праведный образ жизни. А вы попробуйте поработайте как она".

Анастасия пока не обратила внимание на восклицания людей.