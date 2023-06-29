Восхищал Париж, утопал в цветах и повредил глаз. Чем покорил мир Глеб Белышев — основатель текстильного рисунка на Алтае

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Глеб Белышев родился 29 июня 1922 года в Иваново, в семье потомственных текстильщиков. До войны он работал на Ивановской мануфактуре.
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В 1942 году Белышев окончил художественное отделение Ивановского техникума промышленною дизайна, в этом же году он ушел на фронт и получил ранение в глаз при выполнении особого задания.
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После войны Глеб Белышев активно участвовал в выставках и в 1957 году стал членом Союза художников СССР.
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В 70-е годы прошлого века изготовленные в Барнауле ткани и швейные изделия сверкали на выставках в Париже и Лейпциге. Их автор — Глеб Белышев.
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Глеб Белышев всю жизнь любил цветы, они были источником его вдохновения, а его мастерская напоминала оранжерею. Художник писал цветы с натуры акварелью и маслом, чтобы потом воплотить в рисунках для алтайских ситцев.
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Когда в 1962 году в Барнауле открылся хлопчатобумажный комбинат, Глеба Белышева как опытного специалиста пригласили туда на работу. Там он организовал и возглавлил художественную мастерскую.
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Благодаря Глебу Белышеву на Алтае и в Сибири первые появились набивка и ситцепечатание. Также он создал школу текстильного рисунка на Алтае. Под его руководством на Барнаульском ХБК создавались кроки (рисунки для ткани), которые занимали ведущие места на смотрах, конкурсах и крупных выставках как в стране, так и за рубежом.
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В 1971 году за оформление алтайских ситцев Глеба Белышева наградили орденом Трудового Красного Знамени. В 1996 году он стал лауреатом муниципальной премии Барнаула в области искусства. Через три года ему присвоили почетное звание «Заслуженный художник России».
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Работы Белышева хранятся не только в России, но и в частных коллекциях США, Японии, Швейцарии, Италии и Кубы.