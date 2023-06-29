Восхищал Париж, утопал в цветах и повредил глаз. Чем покорил мир Глеб Белышев — основатель текстильного рисунка на Алтае

Благодаря Глебу Белышеву на Алтае и в Сибири первые появились набивка и ситцепечатание. Также он создал школу текстильного рисунка на Алтае. Под его руководством на Барнаульском ХБК создавались кроки (рисунки для ткани), которые занимали ведущие места на смотрах, конкурсах и крупных выставках как в стране, так и за рубежом.