Вперёд за солнцем! Топ-6 направлений для отдыха на море

Средняя цена недельного тура: от 20 000 руб./чел., включая перелёт и проживание.

Крым

Евпатория идеально подходит для отдыха с детьми: здесь есть дельфинарий и парк аттракционов с тропическим зоопарком, оригинальный аквариум и аквапарк, а ещё детский сказочный театр и Динопарк.

А в Ялте можно не только насладиться природными красотами и прокатиться на канатной дороге, но и посетить самые разные достопримечательности.

Средняя цена недельного тура: от 19 000 руб./чел.

Турция

"Пляжный отдых" + "all inclusive" = Турция. Но можно и не превращать свой отпуск в "типичный отдых в Турции". Для этого достаточно покинуть территорию отеля и отправиться изучать город. Пройдитесь по местным рынкам, попробуйте аутентичные блюда в турецких кафе, посетите древние достопримечательности, а затем отправляйтесь на бесчисленные пляжи.

Средняя цена недельного тура: от 33 000 руб./чел.

Греция

Пляжный отдых в Европе – удовольствие не из дешевых, однако Греция вполне может разрушить этот стереотип: провести свой отпуск на греческом побережье вполне по карману. Помимо прекрасных пляжей и лазурного моря здесь ещё масса достопримечательностей, всевозможных развлечений и экскурсий. Ну, и средиземноморская кухня, конечно!

Пик сезона приходится на август. В это время жара понемногу начинает спадать и становится более комфортно, правда цены все еще остаются достаточно высокими.

Средняя цена тура на 10-11 ночей: от 34 000 руб./чел.

Тунис

Это направление начинает набирать популярность среди наших туристов. Пакетные туры с вылетами из Новосибирска появились не так давно.

Зачем ехать в Тунис? Там лучшая талассотерапия, древнейшие города, восточный колорит, и, конечно же, море. Пляжи Хаммамета, например, можно назвать эталонными — чистейший белый песок, лазурное море, широкая береговая линия.

Средняя цена тура на 10-11 ночей – от 47 000 руб./чел.

Испания

Отдых на испанских курортах удовольствие не из дешевых, но это же Ибица, Майорка, Тенерифе, Коста-Брава! И пляжи здесь такие, что весь Инстаграм закачается — с белым, золотистым и даже черным вулканическим песком.

Для туристов любого возраста здесь найдется занятие по душе: от ночных пляжных дискотек до дегустации вин и созерцания всего испанского архитектурного великолепия.

Средняя стоимость перелёта и недельного проживания в Испании – от 55 000 руб./чел.

Агентство продуманных поездок "Авианебо" Адрес: пр. Ленина, 53

Тел.: 8 (3852) 55-66-08 Сайт: www.avianebo22.ru

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