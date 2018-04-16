Врио главы Кузбасса уволил четырех замов из команды Тулеева

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев уволил четырех заместителей, сообщает РИА Новости.
Освобождены от должности: Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов. Сергей Цивилёв связал это с реорганизацией системы управления администрации области, которая необходима для превращения Кузбасса в "регион номер один за Уралом".
Все остальные заместители Цивилева с 16 апреля становятся исполняющими обязанности замгубернатора — на время до формирования нового состава Коллегии областной администрации, действующий состав которой отправлен в отставку.
Кроме четырех вице-губернаторов в отставку по собственному желанию ушли управделами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Дмитрий Макеев.
Кожевин занимал должность исполняющего обязанности замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Цой — замгубернатора по вопросам здравоохранения, Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Кудряшов — жилищно-коммунальный и дорожный.
Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который покинул пост на фоне трагедии в Кемерово, когда при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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