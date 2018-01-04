Итоги-2017. Кому "подфартило" в минувшем году в Алтайском крае

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Бюджет: обильно сдобрили

Четвертый квартал 2017 года в Алтайском крае прошел под знаком побед региональных финансистов.

Еще в середине года губернатор Александр Карлин говорил, что на федеральном уровне таки пришли к пониманию, что регионы, которые ведут грамотную бюджетную политику, особенно долговую, должны поощряться.

И вот в октябре накануне рассмотрения проекта краевого бюджета на 2018 год стало известно, что край вошел в топ-5 регионов по уровню федеральных дотаций. Больше нас получат только Дагестан, Якутия и Камчатский край. Совокупный объем федеральной помощи тогда назывался в объеме 35,2 млрд рублей.

"При этом необходимо отметить, что удельный вес собственных доходов вырос и составляет 65% в общем объеме доходов консолидированного бюджета", — подчеркивал тогда министр финансов края Владимир Притупов.

Попадание в топ-5 произошло, утверждают в правительстве края, из-за взвешенной бюджетной политики, которую регион вел на протяжении многих лет. В первую очередь из-за низкого долга: край занимает редко, немного и вовремя рассчитывается.

Однако между первым (в октябре) и вторым (в ноябре) чтением бюджета стало известно, что федеральный центр выделили краю дополнительно еще 4,2 млрд рублей. В результате общий объем доходов региона в окончательной версии документа составил 90,7 млрд, расходов — 95,6 млрд. Консолидированный бюджет (то есть включающий еще и бюджеты муниципалитетов) впервые превысил 100 млрд.

Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко назвал эту сумму "историческим рубежом", а лидер фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов — "сакральной цифрой".

В октябре же стало известно, что города, районы и поселения Алтайского края получат в этом году дополнительные 2,2 млрд рублей на погашение долгов по налогам, по платежам в социальные фонды и по бюджетным и коммерческим кредитам. Такое решение принял губернатор Александр Карлин. Никогда раньше такие суммы не выделялись.

А спустя месяц выяснилось, что край перечислит на места еще 900 млн рублей. "Мы это делаем, чтобы подчистить муниципальную повестку. Это логично: сформированы новые органы власти — давайте дадим возможность им работать с чистого листа", — объяснил Александр Романенко, спикер краевого Заксобрания.

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что масштабная поддержка — не повод расслабляться муниципалитетам: "Нам бы не хотелось этой помощью формировать устойчивые иждивенческие настроения". Глава региона сказал, что по-прежнему ждет работы на местах по повышению собственных доходов и налого­облагаемой базы. Он также запретил районам и городам впредь обращаться в коммерческие банки за кредитами.

Дороги: катки захватили город

В 2017 году в краевой столице и пригородах власти отремонтировали беспрецедентное число дорог. Барнаул на время превратился в большую стройплощадку. В итоге доля соответствующих нормативам участков выросла с 44 до 54%.

Столь масштабная кампания стала возможной благодаря тому, что Барнаульская агломерация (краевая столица плюс радиус 50 км вокруг города) попала в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" (БКД). По ней из федерального бюджета пришло 653 млн руб­лей. Еще столько же добавили из краевого и местного. В итоге с учетом других программ и проектов (обустройство порядка 500 парковок у медкластера на Горе, расширение путепровода на шоссе Ленточный бор и строительство третьего малаховского кольца у ТРЦ "Волна") в дорожную инфраструктуру Барнаула вложили более 1,5 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы. На ремонт дорог Барнаульской агломерации выделят 1,7 млрд рублей Дорожники полностью или частично заменили асфальт на трех десятках улиц. По большей части это магистрали: проспекты Красноармейский и Космонавтов, улицы Матросова, Балтийская, Взлетная, Трактовая, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии и другие. По условиям программы БКД, на первом этапе (в 2017 и 2018 году) можно выполнять лишь некапиталоемкие работы: менять асфальт, устанавливать бордюры, светофоры и т. д. Чтобы получить деньги на реконструкцию и строительство дорог, агломерации нужно до конца 2018 года выполнить ряд нормативов. Один (увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 50%) город уже выполнил. Второй индикатор сложнее. Властям нужно вдвое снизить число очагов аварийности — мест, где в течение года произошло пять и более ДТП с пострадавшими. По итогам 2016 года их было 60, а в 2018-м должно стать 30. По последним данным регионального минстройтранса, пока их 42. Если агломерация выполнит нормативы, она попадет во второй этап БКД и продолжит получать федеральное финансирование до 2025 года. На эти деньги можно будет заниматься крупными инфраструктурными объектами. В ближайших планах — реконструкция улицы Попова от Власихинской до Трактовой, надземный пешеходный переход в районе ТРЦ "Европа" и расширение шоссе Ленточный бор. Переработка: как по маслу Неоднозначная ситуация складывалась в 2017 году в пищевой отрасли Алтайского края. С одной стороны, флагман экономики демонстрировал завидную стабильность. По итогам 11 месяцев индекс промышленного производства здесь составил 105,5%. Это чуть ниже регионального показателя прошлого года, зато сразу на три процентных пункта выше общероссийского. Как и предыдущие годы, в "минусе" оказалась мясоперерабатывающая отрасль. За год снизилось производство колбасных изделий и мяса на 4 п. п. и 16 п. п. соответственно. В регионе стали меньше выпускать кондитерки и хлеба. Зато производство растительного рафинированного масла взлетело в 1,6 раза. Это самый высокий показатель среди всех направлений пищевой промышленности края.

Масляный бум на Алтае стал возможен благодаря запуску на "Барнаульском маслоэкстракционном заводе" второго цеха рафинации мощностью 210 тонн масла в сутки. Новый объект предприятие возвело с нуля. Работы длились чуть больше года. Помимо непосредственно производственного комплекса, новый цех включил в себя участок водоподготовки и локальные очистные сооружения. В общей сложности в строительство комплекса завод вложил более 600 млн рублей. Для его функционирования также построили новую котельную стоимостью 86 млн руб­лей.

"Грильница": новые границы бизнеса

Барнаульская сеть быстрого питания "Грильница" заняла твердые позиции на рынке общепита и создала конкуренцию федеральным сетям. В 2017 году компания открыла первое кафе нового формата, где появилась зона посадки, запустила заведение по франшизе в Бийске и реконструировала старые точки.

Сейчас в Барнауле работают семь заведений "Грильницы". Три из них запущены в этом году. В феврале компания открыла первое кафе с зоной посадки. На улице Островского "Грильница" запустила заведение формата "еда навынос". Также барнаульская сеть в 2017 году открыла первое кафе в торговом центре — в "Норд-Весте".

"Грильница" впервые вышла на региональный уровень. В июне в Бийске заведение этой сети заработало по франшизе. Ранее директор по развитию Максим Тушков рассказывал altapress.ru, что у компании есть планы продолжить выходить на региональный рынок.

Популярность "Грильницы" стала отражением значительного повышения спроса на "цивилизованный" фастфуд. Барнаульское предприятие на этом рынке составило конкуренцию глобальным сетям — KFC и "Макдоналдс".

Госдума: парадокса друг

34-летний юрист Олег Быков из Барнаула вытянул счастливый билет — спустя год после выборов в Государственную Думу он стал ее депутатом.

В ночь на 13 сентября 2017 года умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Она прошла в Госдуму по территориальному списку "Единой России" ("ЕР"), объединявшему представителей двух Алтаев, Томской и Кемеровской областей. Ее мандат оказался вакантным. Следующим по списку за Евтушенко шел Олег Быков.

В этом смысле Алтайский край — парадоксов друг. Наш регион, показавший на думских выборах худший в стране результат при голосовании за "ЕР", получил 10-го своего думского депутата и 8-го единоросса.

Олег Быков — выходец из молодежного крыла реготделения "ЕР". Работал замдиректора в НКО "Алтайский экспертно-правовой центр". Возглавляет алтайское отделение Молодежного союза юристов. В 2016 году решил участвовать в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список. По результатам в нем и оказался, тогда представлялось — на абсолютно непроходном 12-м месте.

Никто даже мечтать тогда не мог, что в Госдуму пройдут хотя бы 10 человек. До дня выборов проходным считалось в лучшем случае пятое-шестое место. Прогнозировалось, что по списку от края в парламент пройдет только Николай Герасименко. Но Кузбасс показал рекордную поддержку "ЕР" и вытащил всю группу: от нашего региона прошли еще и Валерий Елыкомов, и Наталья Кувшинова.

Сразу несколько человек рассказывали altapress.ru, что после выборов Быков перестал активно участвовать в жизни партии.

На встрече с журналистами в ноябре новоявленный депутат заявил, что не считает себя случайным человеком в политике и в Госдуме. К назначению на должность депутата, по его мнению, привела его профессиональная деятельность.

Ипотека

Интерес к ипотечному кредитованию в 2017 году был настолько большим, что в одном из банков трижды в течение года увеличивали количество менеджеров, выдающих подобные кредиты. И в Барнауле их по-прежнему не хватает.

В крупнейших банках, работающих на Алтае, объем выданных жилищных кредитов увеличился на 25–55%, в среднем по краю на 32,5% (по данным на 1 ноября).

В итоге исторический рекорд предкризисного 2014 года был побит уже к 1 ноября 2017-го: за 10 месяцев банки выдали ипотечные кредиты на 17,8 млрд рублей. В 2014 году на эту же дату было выдано кредитов на покупку жилья на 17 млрд.

Причинами роста ипотечного кредитования называют снижение процентных ставок. По данным "Алтайского банковского союза", средневзвешенная ставка на 1 ноября составила 10,7% годовых. А по ряду банковских программ она уже ниже 10%.