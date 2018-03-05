Заключенные алтайских колоний готовятся к посевной

Как рассказали в пресс-службе краевого УФСИН, сельское хозяйство является одним из основных направлений промышленного сектора уголовно-исполнительной системы региона. В учреждениях системы есть собственная техническая база для возделывания земельных угодий.

Всего на балансе исправительных учреждений края на праве бессрочного пользования имеется 1000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. На этих площадях выполняются необходимые агротехнические работы, ведется выращивание яровых зерновых культур, продовольственного картофеля и технических сельскохозяйственных культур.

В 2018 году планируется к посадке 200 гектаров подсолнечника, свыше 100 гектаров картофеля и овощей, а также 200 гектаров других культур.

Выращенная на полях колоний продукция перерабатывается на собственном оборудовании, установленном на специализированных производственных участках исправительных колоний края. В учреждениях функционируют мельничные комплексы и крупяные производства, линия по изготовлению подсолнечного масла, цех по производству молочной продукции и участок по производству комбикормов.

Собственные производственные мощности уголовно-исполнительной системы Алтайского края позволяют полностью обеспечить потребность учреждений УИС края в муке первого и второго сортов, крупах, подсолнечном масле, продовольственном картофеле и прочей продукции.

Кроме того, УФСИН края поставляет сельхозпродукцию в учреждения уголовно-исполнительной системы других регионов и на гражданский рынок.