Заключенные алтайских колоний готовятся к посевной

В Алтайском крае местные учреждения УФСИН начали подготовку к предстоящей посевной кампании. В ведомстве заявили, что колонии создают резервный запас запчастей и расходных материалов, что позволит не допустить срывов в проведении весенних полевых работ.
Как рассказали в пресс-службе краевого УФСИН, сельское хозяйство является одним из основных направлений промышленного сектора уголовно-исполнительной системы региона. В учреждениях системы есть собственная техническая база для возделывания земельных угодий.
Всего на балансе исправительных учреждений края на праве бессрочного пользования имеется 1000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. На этих площадях выполняются необходимые агротехнические работы, ведется выращивание яровых зерновых культур, продовольственного картофеля и технических сельскохозяйственных культур.
В 2018 году планируется к посадке 200 гектаров подсолнечника, свыше 100 гектаров картофеля и овощей, а также 200 гектаров других культур.
Выращенная на полях колоний продукция перерабатывается на собственном оборудовании, установленном на специализированных производственных участках исправительных колоний края. В учреждениях функционируют мельничные комплексы и крупяные производства, линия по изготовлению подсолнечного масла, цех по производству молочной продукции и участок по производству комбикормов.
Собственные производственные мощности уголовно-исполнительной системы Алтайского края позволяют полностью обеспечить потребность учреждений УИС края в муке первого и второго сортов, крупах, подсолнечном масле, продовольственном картофеле и прочей продукции.
Кроме того, УФСИН края поставляет сельхозпродукцию в учреждения уголовно-исполнительной системы других регионов и на гражданский рынок.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.