Заместитель гендиректора алтайского завода "Ротор" пробудет в СИЗО до середины мая

Как следует из картотеки судебного делопроизводства, заседание состоялось 23 января. Судья Ольга Ефремова решила продлить меру пресечения на три месяца и 19 дней.

Напомним, перед отправкой в СИЗО Павла Пчелу подозревали в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на неназванные источники, основанием для продления ареста могли стать в том числе и новые эпизоды получения им взяток. Якобы в начале 2018 года в отношении Павла Пчелы возбудили дополнительно три уголовных дела: два по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)) и еще одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо в крупном размере). Последний эпизод будто бы вменяется ему за получение суммы в несколько миллионов рублей от сделки по гаражному комплексу, который по договору был продан по более низкой стоимости.

Стоит отметить, что в картотеке судебного делопроизводства значится только одна часть "взяточной" статьи — шестая (взятка в особо крупном размере).

По данным следствия, с апреля 2015 года по март 2017 года обвиняемый и его подчиненный — начальник отдела обеспечения материальными ресурсами — получали взятки от представителя одного из закрытых акционерных обществ Москвы. За принятие решения о заключении договоров поставок продукции они получили более 2 млн 900 тыс. рублей. Кроме того, говорят правоохранители, в апреле 2017 года заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и финансам получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей. Ее дали за заключение и подписание договора купли-продажи техники, считает следствие. Пчела находится в СИЗО с конца ноября 2017 года.