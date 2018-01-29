Заместитель гендиректора алтайского завода "Ротор" пробудет в СИЗО до середины мая

Заместителю генерального директора завода "Ротор" по коммерческим вопросам Павлу Пчеле продлили срок содержания под стражей до 16 мая 2018 года. Об этом сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда Барнаула Светлана Ганзвинд.
Как следует из картотеки судебного делопроизводства, заседание состоялось 23 января. Судья Ольга Ефремова решила продлить меру пресечения на три месяца и 19 дней.
Напомним, перед отправкой в СИЗО Павла Пчелу подозревали в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на неназванные источники, основанием для продления ареста могли стать в том числе и новые эпизоды получения им взяток. Якобы в начале 2018 года в отношении Павла Пчелы возбудили дополнительно три уголовных дела: два по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)) и еще одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо в крупном размере). Последний эпизод будто бы вменяется ему за получение суммы в несколько миллионов рублей от сделки по гаражному комплексу, который по договору был продан по более низкой стоимости.
Стоит отметить, что в картотеке судебного делопроизводства значится только одна часть "взяточной" статьи — шестая (взятка в особо крупном размере).
По данным следствия, с апреля 2015 года по март 2017 года обвиняемый и его подчиненный — начальник отдела обеспечения материальными ресурсами — получали взятки от представителя одного из закрытых акционерных обществ Москвы. За принятие решения о заключении договоров поставок продукции они получили более 2 млн 900 тыс. рублей. Кроме того, говорят правоохранители, в апреле 2017 года заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и финансам получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей. Ее дали за заключение и подписание договора купли-продажи техники, считает следствие. Пчела находится в СИЗО с конца ноября 2017 года.
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