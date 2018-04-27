Замначальника одного из отделов алтайской полиции подозревают в инсценировке преступления

По данным следствия, в 2016 году полицейский добился возбуждения уголовного дела против гражданина, который якобы совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических средств. В доме обвиняемого даже провели обыск. Впоследствии выяснилось, что доказательства были сфальсифицированы, а дело возбудили незаконно.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они уже провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Алтайскому краю.

Если вина полицейского подтвердится, его уволят со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. Его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.