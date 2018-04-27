Замначальника одного из отделов алтайской полиции подозревают в инсценировке преступления

Заместителя начальника полиции по оперативной работе отдела МВД РФ по Шипуновскому району подозревают "в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Мужчина инсценировал преступление, считает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в 2016 году полицейский добился возбуждения уголовного дела против гражданина, который якобы совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических средств. В доме обвиняемого даже провели обыск. Впоследствии выяснилось, что доказательства были сфальсифицированы, а дело возбудили незаконно.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они уже провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Алтайскому краю.
Если вина полицейского подтвердится, его уволят со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. Его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
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