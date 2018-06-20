Здание обанкротившегося основателя "Грааля" купил производитель мангалов и терминалов

Здание торгового дома "Грааль", расположенное в Барнауле на ул. Кулагина, 8в и принадлежавшее основателю оптово-розничной компании по торговле товарами для дома Владимиру Суртаеву, досталось на торгах фирме "Феникс". Последняя занимается, в частности, производством и торговлей печами-мангалами.
Основатель "Грааля" Владимир Суртаев подал заявление о признании себя банкротом в июне 2016 года. В ноябре того же года суд удовлетворил его заявление и открыл процедуру реализации имущества.
Здание, которое ему принадлежало, выставили на торги по начальной цене 56 млн рублей, в состав лотов входило и право аренды участка под здание. Но торги трижды не состоялись, несмотря на постепенное снижение цены. Последний раз торги проводили посредством публичного предложения. Начали их с цены 40,5 млн рублей, каждые пять дней она понижалась на 10%.
17 июня Татьяна Черевко, финансовый управляющий Владимира Суртаева, объявила на Федресурсе сведений о банкротстве, что договор купли-продажи заключат с барнаульской фирмой "Феникс" по цене 28,36 млн рублей.
Что известно про "Феникс"?
Фирма "Феникс" зарегистрирована в Барнауле на пр. Калинина, 15д, ее гендиректор и владелец 100% долей Александр Шульженко. Фирма известна как производитель платежных терминалов и печей-мангалов для шашлыка под брендом Grillver.
Здание на Кулагина, 8в расположено недалеко от площадки "Феникса" на пр. Калинина. Возможно, покупка здания связана с реализацией нового проекта компании. В марте представители "Феникса" заявили, что намерены развивать производство и поставку в США терминалов для обналичивания биткоинов.
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