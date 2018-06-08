Земфире запретили выступать во время ЧМ-2018 по футболу

Концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде запретили из-за чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте артистки.
"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу", — говорится в объявлении.
Компания "Планета Плюс", занимавшаяся организацией фестивалей с участием Земфиры, провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, но потом им отказали в праве проводить концерты.
7 июня певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА. Артистка в ответ назвала представителей организации "футболобандеровцами".
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