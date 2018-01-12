Жириновский предложил отменить 282 статью УК об экстремизме

"Это самая опасная статья нашего законодательства, потому что под нее можно подвести практически любого человека за любое высказывание о начальстве, о чиновниках, полиции, соседе, каком-то происшествии, да о чем угодно — было бы желание", — заявил Жириновский.

По его словам, по этой статье "в основном сидят русские за шутку или неосторожный комментарий в социальных сетях, за критику власти".

Владимир Жириновский:

— Если кто-то думает, что его это не касается — он заблуждается. Например, покритиковали управляющую компанию за то, что она у вас плохо дом обслуживает, а вам скажут, что вы вызываете социальную ненависть к работникам ЖКХ. И придется бегать по судам, оправдываться.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "нечеткая и широкая формулировка может использоваться против гражданина и в политических целях. В какой-то степени статья 282 является потенциальным инструментом для борьбы с лицами, не согласными с действующим политическим курсом, и, таким образом, легализует политическую цензуру".

Справка

Статья 282 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность не только за пропаганду или агитацию, но за любые действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе". При этом наказуемыми признаются действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Максимальная ответственность за правонарушение — шесть лет лишения свободы.