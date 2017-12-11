Жириновский предложил запретить в России чаевые, чтобы бороться с коррупцией

Владимир Жириновский предложил запретить в России давать чаевые, чтобы искоренить коррупцию. Об этом глава ЛДПР заявил на всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, пишет ТАСС.
"Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции", — рассказал Жириновский.
Лидер ЛДПР отметил, что взятки пошли еще со времен татаро-монгольского завоевания. "Любое обращение к хану — подарок, бакшиш. Это не взятка была, это тысячелетиями устоявшиеся отношения", — рассказал политик.
Он считает, что чтобы искоренить коррупцию, нужно уравнять уровень благосостояния. "Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми", — заметил Жириновский. Также он предложил ввести звание "честный чиновник". "Чтобы спрашивали (у сына) — а почему у тебя папа не честный чиновник, когда он получит звание честного чиновника?" — предложил лидер ЛДПР.
"А то сидит хапуга — он себе и наград купит, и звание себе купит, и место на кладбище. Воры, жулье, хапуги — у них самые лучшие места и памятники на кладбище. По памятнику видно, что он коррупционер", — предложил Жириновский.
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