Житель Алтая первым в стране задекларировал доход от сделок с криптовалютой

Житель республики Алтай по итогам декларационной кампании за 2017 год впервые заявил доход, полученный от операций купли-продажи виртуальной валюты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
В ведомстве отметили, что для таких операций нет особого порядка налогообложения доходов физлиц. Поэтому зарабатывающие на обращении криптовалют должны декларировать доходы так же, как это делают с рублями.
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