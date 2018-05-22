Жителей Алтайского края ожидают похолодание, дожди и град

Ночью 23 мая в Алтайском крае прогнозируют ветер западный, 6-11 м/с с усилением до 16 м/с. Температура по краю составит +3...+8 градусов. В Барнауле будет +5...+7.

Днем в крае +9...+14 градусов, ветер западный, 10-15 м/с, с порывами до 16-21 м/с. В Барнауле +11...+13 градусов.

И ночью, и днем в крае и Барнауле синоптики прогнозируют дожди.