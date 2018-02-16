У жителей Алтайского края стали массово списывать долги с банковских счетов

По его словам, задолженность физлиц составляет более трети от общей суммы долгов по налогам в крае, их всего 13,6 млрд. Хуже всего платят имущественные налоги. И это при том, что в 2017 году их собираемость возросла по сравнению с предыдущим годом и составила 85,3%.

В прошлом году произошел колоссальный рост принудительного списания долгов граждан с их банковских счетов. Если в 2016 году такой механизм применили к 136 должникам, то в 2017 — к 5899. Общая сумма взыскания со счетов в прошлом году составила 56 млн рублей (в 2016 — 1,2 млн).