Жители Камня-на-Оби увидели яркую двойную радугу

После грозы в небе над Камнем-на-Оби появилась двойная радуга, пишут "Каменские известия".
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
По данным синоптиков, в Каменском районе продолжается период аномальной жары. Высокие температуры воздуха почти ежедневно сопровождается грозами, сильным ветром и ливнями.
Напомним, 19 июня в Каменском районе также прошел торнадо. Он разворотил березовые колки и снес крыши домов.
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