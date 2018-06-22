Жители Камня-на-Оби увидели яркую двойную радугу

Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru. Радуга в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.

По данным синоптиков, в Каменском районе продолжается период аномальной жары. Высокие температуры воздуха почти ежедневно сопровождается грозами, сильным ветром и ливнями.

Напомним, 19 июня в Каменском районе также прошел торнадо. Он разворотил березовые колки и снес крыши домов.