Жительница Алтая перевела мошенникам более 1 млн рублей

Два года назад 76-летняя жительница Рубцовска через интернет купила БАДы своему супругу. После этого ей позвонил неизвестный, поинтересовался здоровьем мужчины и сообщил, что эти БАДы признаны неэффективными и всем, кто их покупал, положена компенсация в 1 млн рублей. Но для того, чтобы получить крупную сумму, женщине необходимо оплатить услуги посредников и пересылки. Рубцовчанка поколебалась, но мошенник убедил, что ей вернутся не только деньги за лекарства, но и компенсация. Пенсионерка поверила незнакомцу и перевела через отделение банка деньги.

Через некоторое время позвонил другой неизвестный и сообщил, что за положенную компенсацию нужно заплатить подоходный налог. Мошенники продолжали звонить потерпевшей, предлагая каждый раз оплатить дополнительные расходы. Женщина частями перевела мошенникам более 1 млн рублей. После этого пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Ведется следствие.