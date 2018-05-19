Жительница Барнаула попалась в руки мошенникам, предложившим вернуть деньги за неиспользованный трафик в сети

По данным ведомства, женщина 1971 года рождения увидела в сети рекламу фирмы, которая предлагала вернуть деньги за неиспользованный трафик. Перейдя по ссылке, потерпевшая ввела номер своей банковской карты, а также код, присланный в смс-сообщении. После этого с карты женщины мошенники сняли 7000 рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное.

Сотрудники полиции напоминают, что переходить по неизвестным ссылкам в сети не стоит. "Не доверяйте данные своих персональных карт неизвестным лицам. В случае возникновения подозрений при совершении операций по банковским картам, лучше позвоните в отделение вашего банка", — отмечают в ведомстве.