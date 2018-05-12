Жителя Барнаула осудили за ролики на Youtube

Суд установил, что с июля по сентябрь 2016 года осужденный изготовил и разместил на своем канале на Youtube несколько видеороликов. В них были высказывания, содержание негативную оценку и призывы к враждебным действиям в отношении лиц по признаку национальности.

Видеокамеру и ноутбук конфисковали. Приговор вступил в законную силу.