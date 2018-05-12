Жителя Барнаула осудили за ролики на Youtube

Барнаульца осудили на два года условно за экстремистские ролики, которые он выкладывал на Youtube, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что с июля по сентябрь 2016 года осужденный изготовил и разместил на своем канале на Youtube несколько видеороликов. В них были высказывания, содержание негативную оценку и призывы к враждебным действиям в отношении лиц по признаку национальности.
Видеокамеру и ноутбук конфисковали. Приговор вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.