Золушка. Глава Алтая наградил сотрудницу МВД, маршировавшую на параде без туфельки

22 мая глава Республики Алтай Александр Бердников наградил майора Наталью Щукину за стойкость именными часами, памятным фото с Парада Победы и букетом цветов, пишет "РГ".
Оперуполномоченный угрозыска Щукина в Горно-Алтайске во время парада на 9 мая внезапно потеряла туфлю, но не растерялась и продолжила маршировать в строю с гордо поднятой головой. Бердников, сам в прошлом генерал МВД, по достоинству оценил поступок офицера.
Глава республики назвал этот поступок примером настоящего мужества и выразил благодарность Наталье Щукиной за выдержку и чувство долга. По его словам, торжественный марш женских подразделений силовых структур стал самым ярким элементом праздничного парада.
В СМИ майора уже назвали "Золушкой в погонах".
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