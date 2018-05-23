Золушка. Глава Алтая наградил сотрудницу МВД, маршировавшую на параде без туфельки

Оперуполномоченный угрозыска Щукина в Горно-Алтайске во время парада на 9 мая внезапно потеряла туфлю, но не растерялась и продолжила маршировать в строю с гордо поднятой головой. Бердников, сам в прошлом генерал МВД, по достоинству оценил поступок офицера.

Глава республики назвал этот поступок примером настоящего мужества и выразил благодарность Наталье Щукиной за выдержку и чувство долга. По его словам, торжественный марш женских подразделений силовых структур стал самым ярким элементом праздничного парада.

В СМИ майора уже назвали "Золушкой в погонах".