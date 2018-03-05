Звягинцев второй раз остался без статуэтки "Оскар"

Художественный фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева не получил "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает Lenta.ru.
Премию получила картина "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили). В номинации были также представлены "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ливан), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).
Букмекеры оценивали победу Звягинцева в 13 процентов.
3 марта "Нелюбовь" завоевала награду французской кинопремии "Сезар". Лента стала победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке", обойдя конкурентов, среди которых "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Ла-Ла-Ленд" Дэмьена Шазелла.
Справка
В российский прокат картина Андрея Звягинцева вышла 1 июня 2017 года. В фильме рассказывается о разводящейся супружеской паре, от которой сбегает ребенок. В нем сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.
Факт
В 2015 году без "Оскара" остался фильм Звягинцева "Левиафан". Однако он получил шесть призов на премии российских критиков "Белый слон" и был удостоен высшей награды на Фестивале египетского и европейского кино в Луксоре.
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