Звягинцев второй раз остался без статуэтки "Оскар"

Премию получила картина "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили). В номинации были также представлены "Оскорбление" Зиада Дуэри (Ливан), "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия) и "Квадрат" Рубена Эстлунда (Швеция).

Букмекеры оценивали победу Звягинцева в 13 процентов.

3 марта "Нелюбовь" завоевала награду французской кинопремии "Сезар". Лента стала победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке", обойдя конкурентов, среди которых "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Ла-Ла-Ленд" Дэмьена Шазелла.

Справка

В российский прокат картина Андрея Звягинцева вышла 1 июня 2017 года. В фильме рассказывается о разводящейся супружеской паре, от которой сбегает ребенок. В нем сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

Факт

В 2015 году без "Оскара" остался фильм Звягинцева "Левиафан". Однако он получил шесть призов на премии российских критиков "Белый слон" и был удостоен высшей награды на Фестивале египетского и европейского кино в Луксоре.