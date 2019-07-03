Актер Павел Деревянко отдохнул на Алтае и обозначил границы своего будущего дома

Российский актер Павел Деревянко с женой Дарьей в очередной раз отдохнул в Республике Алтай. На странице в своей странице в Instagram артист поделился впечатлениями и показал место, где построит свой дом.

Семья отдохнула в туркомлексе «Марьин остров». «Самые крутые ощущения и эмоции оставил о себе Горный Алтай. Будем возвращаться в эти наполненные силой места, снова и снова», — написал Павел.

Также актер показал место, где построит свой дом. Участок находится в районе Каракольских озер.

«Перед вами эксклюзивные кадры исторического момента. Мы с Дашей обозначаем границы нашего будущего дома. Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать! Невероятной красоты, сногсшибательные виды! Ковры из разнообразнейших цветов! Пьянящий запах гор, хвои и душистых трав! Все это приводит к ощущению полного счастья" — написал Павел.

Напомним, в декабре 2018 года Павел Деревянко приезжал на Алтай чтобы пройти курс лечебного голодания. «Алтай поразил меня в самое сердце — хочу там бывать теперь как можно чаще!», писал актер. Зимой в 2019 году он снова побывал на Алтае и купил здесь землю под строительство дома.

Ранее altapress.ru писал, что в Чемальском районе Республики Алтай энтузиасты несколько лет строят поселок. В него вложили уже больше 100 млн рублей, а участки там покупают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, иностранцы, бизнесмены и звезды. Среди владельцев — солист группы «Ума Турман» Владимир Кристовский, актер Павел Деревянко.