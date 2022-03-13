В интернет-сообществе « Барнаул 22 » опубликовали видео, на котором мужчина рассказал, что не может вернуться из Египта в Барнаул.

Барнаулец отметил, что застрял в Хургаде. При этом обратный рейс отменили, а банковские карты заблокировали.

«Все рейсы отменены, в консульстве ничего не могут ответить. Через Госуслуги тоже нет ответа. Предлагают лететь через Турцию, только билет стоит от 150 000 рублей. Нас трое. Летели не туром, а сами по себе», — рассказал Даниил.



Мужчина сообщил, что перед блокировкой карт успели снять все деньги, однако сейчас не знают, как долго продержатся на эту сумму.

Ранее алтайский эксперт прокомментировала отмену вылетов за рубеж: «Без Турции и Египта».