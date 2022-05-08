8 мая
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Туризм

Байкал закрыли для туристов из-за введенного в Иркутской области режима ЧС

Туристические маршруты на озере Байкал закрыли из-за режима чрезвычайно ситуации в регионе. В национальном парке и заповеднике за соблюдением запрета следят патрули государственных инспекторов, сообщает ТАСС.

Байкал.
Байкал.
Sergey Gabdurakhmanov, CC BY 2.0, part from original.

В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условия и высокого уровня пожарной опасности. Как отмечает информагентство ТАСС, накануне в регионе сгорели 35 домов (под Братском), шесть жилых домов и два нежилых строения, школа и пилорама (поселок Половино-Черемхово Тайшетского района). В пожаре погибли два человека.

Сон-трава. Озеро Байкал. Иркутская область. Снимок Надежды Степанцовой.
Сон-трава. Озеро Байкал. Иркутская область. Снимок Надежды Степанцовой.
из набора открыток «Цветущая Россия».

В воскресенье пресс-служба «Заповедного Прибайкалья» сообщила, что в вязи со сложившейся ситуацией был наложен запрет на посещение Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника введен.

«8 мая 2022 года распоряжением заместителя директора ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“ по лесохозяйственной деятельности введен запрет на выдачу разрешений на посещение всех туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике. Туристам, которые уже находятся на маршрутах, придется их покинуть: действие уже оформленных разрешений в период действия ЧС приостанавливается», — говорится в сообщении.

Справка

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году с целью сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный национальный парк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.

Байкало-Ленский заповедник создан в 1986 году. Это самый крупный заповедник в районе Байкала. На его территории встречаются 44 редких вида животных и растений из Красной книги РФ.

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