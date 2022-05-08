Байкал закрыли для туристов из-за введенного в Иркутской области режима ЧС

В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условия и высокого уровня пожарной опасности. Как отмечает информагентство ТАСС, накануне в регионе сгорели 35 домов (под Братском), шесть жилых домов и два нежилых строения, школа и пилорама (поселок Половино-Черемхово Тайшетского района). В пожаре погибли два человека.
В воскресенье пресс-служба «Заповедного Прибайкалья» сообщила, что в вязи со сложившейся ситуацией был наложен запрет на посещение Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника введен.
«8 мая 2022 года распоряжением заместителя директора ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“ по лесохозяйственной деятельности введен запрет на выдачу разрешений на посещение всех туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике. Туристам, которые уже находятся на маршрутах, придется их покинуть: действие уже оформленных разрешений в период действия ЧС приостанавливается», — говорится в сообщении.
Справка
Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году с целью сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный национальный парк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.
Байкало-Ленский заповедник создан в 1986 году. Это самый крупный заповедник в районе Байкала. На его территории встречаются 44 редких вида животных и растений из Красной книги РФ.