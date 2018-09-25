Белокуриха вошла в ТОП-5 российских горнолыжных курортов на Новый год

Издание ссылается на информацию сервиса Tvil.ru. Пятерку лидеров возглавляют сочинская Красная Поляна, кемеровский Шерегеша и Домбай. Четвертое место у Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии, а пятое у Белокурихи.
Анализ показал, что в среднем за жилье на российских горнолыжных курортах туристам придется заплатить от трех до шести тысяч рублей в сутки. Причем чаще всего жители РФ планируют провести у снежных склонов от четырех до шести ночей.
Портал nation-news.ru приводит данные о стоимости проживания в отелях на Новогодние праздники.
- Красная Поляна — 5,8 тыс. рублей/ 6,5 ночей.
- Шерегеш — 6,2 тыс. рублей/ 4 ночи.
- Домбай — 3,6 тыс. рублей/ 5,5 ночей.
- Приэльбрусье — 3,2 тыс. рублей/ 5 ночей.
- Белокуриха — 3,3 тыс. рублей/ 4 ночи.