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Белокуриха вошла в ТОП-5 российских горнолыжных курортов на Новый год

Белокуриха стала одним из самых востребованных российских горнолыжных курортов на период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го, пишет «Российская газета».

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Издание ссылается на информацию сервиса Tvil.ru. Пятерку лидеров возглавляют сочинская Красная Поляна, кемеровский Шерегеша и Домбай. Четвертое место у Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии, а пятое у Белокурихи.

Анализ показал, что в среднем за жилье на российских горнолыжных курортах туристам придется заплатить от трех до шести тысяч рублей в сутки. Причем чаще всего жители РФ планируют провести у снежных склонов от четырех до шести ночей.

Портал nation-news.ru приводит данные о стоимости проживания в отелях на Новогодние праздники.

  • Красная Поляна — 5,8 тыс. рублей/ 6,5 ночей.
  • Шерегеш — 6,2 тыс. рублей/ 4 ночи.
  • Домбай — 3,6 тыс. рублей/ 5,5 ночей.
  • Приэльбрусье — 3,2 тыс. рублей/ 5 ночей.
  • Белокуриха — 3,3 тыс. рублей/ 4 ночи.
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