Белокуриха вошла в ТОП-5 российских горнолыжных курортов на Новый год

Белокуриха стала одним из самых востребованных российских горнолыжных курортов на период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го, пишет « Российская газета ».

Издание ссылается на информацию сервиса Tvil.ru. Пятерку лидеров возглавляют сочинская Красная Поляна, кемеровский Шерегеша и Домбай. Четвертое место у Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии, а пятое у Белокурихи.

Анализ показал, что в среднем за жилье на российских горнолыжных курортах туристам придется заплатить от трех до шести тысяч рублей в сутки. Причем чаще всего жители РФ планируют провести у снежных склонов от четырех до шести ночей.

Портал nation-news.ru приводит данные о стоимости проживания в отелях на Новогодние праздники.