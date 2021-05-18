«Чудесная вода». 7 интересных фактов о самом большом озере Алтайского края

Алтай по праву называют «край тысячи озер». Самое большое из них, способное размером потягаться с морем — Кулундинское озеро. Рассказываем, чем оно знаменито и почему некоторые считают его «местом силы».

1. Озеро расположено на северо-востоке Кулундинской равнины в 64 км от Славгорода. Его площадь — около 740 кв.м. (для сравнения — площадь Барнаула 322 кв. м). Несмотря на громадный размер, озеро неглубокое, в среднем его глубина 2,5−3 м, а максимальная 5 м, пишет altlib.ru (http://altlib.ru/territorii/kulundinskiy-rayon/kulundinskoe-ozero/)

2. В кулундинском озере соленая вода. Почему? Потому что это озеро —остаток моря, которое было на его месте около 200 миллионов лет назад. Этим и объясняется соленость воды в озере. Вода считается слабосоленой, но она вдвое солонее океанской.

3. Эксперты-биоэнергопсихологи называют озеро «Озером для Духа». Они считают, что оно помогает человеку раскрывать духовную сторону жизни, пишет samopoznanie.ru.

4. После купания в Кулундинском озере на теле не остается солевого налета, как после погружения в озеро Яровое. Минерализация воды в Кулундинском озере — 43 г/л. Для сравнения: минерализация воды озера Большое Яровое — около 160 г/л.

5. Существует версия, что в далекие времена Кулундинское озеро имело связь с Байкалом сетью подземных рек.

6. Название озера пошло от имени реки-притока — Кулунды. Топонимика названия зависит от того, с какого языка оно переводится. Есть предположение, что корень названия «кулун» означает — рыбное или большое.

7. Состав воды озера уникален, так как в нем много глауберовых солей. За столь редкие целебные свойства химическое соединение называют «солью возрождения» или просто «чудесной», пишет zelenyimir.ru.

Анна Карпова