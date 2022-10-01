1 октября
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Туризм

Финляндия всерьез задумалась о постройке забора на границе с Россией

Финляндия рассматривает возможность строительства забора на части границы с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в опубликованном в субботу интервью испанской газете El Mundo.

Финляндия, крепость Олавинлинна.
Финляндия, крепость Олавинлинна.
Открытые источники в интернете (СС0)

Хаависто отметил, что сейчас на границе «очень спокойно» и необходимости в заборе нет.

Ранее газета Uutissuomalainen сообщала, что финны могут построить его в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет.

По подсчетам пограничной службы, стоимость забора может достигнуть нескольких сотен млн евро. В сумму также входят содержание и охрана стены.

Оградят, если до этого дойдет, только 10−20% границы протяженностью 1 300 км.

Кстати, 30 сентября Финляндия закрыла границы для российских туристов.

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