Финляндия всерьез задумалась о постройке забора на границе с Россией

Хаависто отметил, что сейчас на границе «очень спокойно» и необходимости в заборе нет.
Ранее газета Uutissuomalainen сообщала, что финны могут построить его в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет.
По подсчетам пограничной службы, стоимость забора может достигнуть нескольких сотен млн евро. В сумму также входят содержание и охрана стены.
Оградят, если до этого дойдет, только 10−20% границы протяженностью 1 300 км.
Кстати, 30 сентября Финляндия закрыла границы для российских туристов.