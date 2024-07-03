Горные озера с медведями в подарок. 6 экотроп Алтайского края, по которым стоит прогуляться

Если вам хочется увидеть горы, водопады или (издалека!) волков с медведями, то для этого не обязательно уезжать в Горный. В Алтайском крае тоже есть такие места. Altapress.ru предлагает прогуляться по экотропам.

«Кислухинская»,

Первомайский район,

57 км от Барнаула

Эта экотропа начинается от санатория «Обские плесы» и заканчивается в селе Кислуха, у Иоанно-Кронштадтского женского монастыря. Маршрут проходится легко: без крутых подъемов. На прогулке по Кислухинской тропе можно пособирать грибы и ягоды, а также увидеть краснокнижных животных. Длина маршрута 8 км.

Тетеревиный ток в Кислухинском заказнике. facebook.com/aka.DenisSolomakhin

«Медвежья»,

Краснощековский район,

265 км от Барнаула

«Медвежья» тропа интересна смотровыми площадками, с которых открываются виды на окрестности, ручьи, родники и подкормочные площадки для диких животных. Здесь также можно встретиться с обитателями заказника: маралами, медведями, волками, птицами. Длина маршрута 17 км, его рекомендуют людям со средней физической подготовкой.

Экотропа «Медвежья». altpriroda.ru

«Волчья»,

Краснощековский район,

265 км от Барнаула

Тропа «Волчья» идет по горному хребту. Здесь можно увидеть заснеженные горные вершины, глубокие ущелья, каменистые и лесные склоны. Также на тропе есть несколько смотровых площадок. С собой стоит взять фотоаппарат — хотя бы потому, что во время прогулки можно встретить тетерева, барсука, лося, соболя или рысь. Длина маршрута 14 км.

Экотропа «Волчья». altpriroda.ru

«Шинок»,

Солонешенский район,

351 км от Барнаула

Главная достопримечательность тропы «Шинок» — это каскад водопадов: «Ласковый мираж», «Йог», а еще «Жираф» — самый большой в Алтайском крае. Его высота целых 72 метра. На водопадах также есть смотровые площадки. По пути будет переход водных преград вброд, поэтому стоит заранее подготовить запасную одежду и обувь. Длина маршрута 4,5 км в одну сторону.

Водопад на реке Шинок. Валерий Степанюк.

«Гора Синюха»,

Курьинский район,

329 км от Барнаула

Путь на Синюху идет по ее северо-восточному склону от озера Белого. На середине пути вам встретится родник. Далее тропа идет через густые пихтовые и сосновые леса, а на самой вершине — только гранитные скалы. Отсюда открываются панорамные пейзажи предгорных степей и тайги. С собой необходимо взять теплые вещи, треккинговые палки, удобную обувь и запасы воды. Длина маршрута 3,1 км в одну сторону.

На горе Синюха. visitaltai.info

«Бащелак»,

Солонешенский район,

334 км от Барнаула

Труднодоступная и удаленная территория в Бащелакском заказнике. Здесь все и сразу: горы и леса — в сочетании с высокогорными озерами. Общий перепад высот составляет примерно 1,6 км. Во время путешествия можно встретить черного аиста, беркута, черного грифа. Также в заказнике обитают маралы, косули, кабарги, бурые медведи, лисы и волки. Длина маршрута 24 км в одну сторону.

Тропа. Ирина Пергаева.

Самое важное - в нашем Telegram-канале