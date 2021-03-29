Хинкали для Вали. Как жителям Барнаула и Алтайского края отдохнуть в Грузии

Как добраться из Барнаула
Попасть сейчас в Грузию можно только на самолете — наземные границы остаются закрытыми для туристов.
Прямых рейсов из Москвы нет — они были приостановлены еще до пандемии. Добраться до Тбилиси можно через Москву, но с пересадкой в Турции, Беларуси или Армении. Стоимость — от 7 тыс. рублей в одну сторону.
Что касается туров, то их появления нужно еще немного подождать. По словам вице-президента АРАТа Александры Томашевич, операторы их только готовят.
Какие действуют ограничения
Россияне могут въезжать в Грузию только с отрицательным результатом теста на COVID-19. Также въезд открыт для тех, кто прошел полный курс любой вакцинации от коронавируса.
На поездку сроком до 90 дней виза не понадобится.
Климат
На побережье Грузии — субтропики. Средняя температура летом +27° C, а зимой +8. Чем восточнее, тем резче климат: температура летом может достигать +40 градусов. В горных районах снег выпадает в начале ноября и держится до апреля.
Приезжать в страну рекомендуют в конце весны или начале осени, когда не жарко. А летом лучше отдать предпочтение грузинским пляжам или горам.
Национальные блюда и где их попробовать
Хинкали обязательно нужно есть руками: во-первых, так принято, а во-вторых, при проколе вилкой весь сок убежит и блюдо потеряет свой смысл. Хвостик нужно оставить на тарелке.
Хинкали делают не только с мясом, но и еще с сыром или грибами.
В Грузии любят также пресные кукурузные лепешки мчади, чашушули — тушеную телятину с помидорами, болгарским перцем, луком, уцхо-сунели и шафраном.
В стране культивируется более 500 разновидностей виноградной лозы, вин здесь — великое множество.
В Грузии до сих пор производят лимонады уникальной марки «Воды Лагидзе», ее когда-то поставляли российскому императорскому двору.
Все это можно попробовать в национальных ресторанах. Туристы советуют сеть аджарской кухни «Мачахела» — там рецептура соответствует канонам. Если хочется поесть в необычном месте, можно отправиться в тбилисский ресторан «На высоте». Он находится на вершине горы Мтацминда.
А если вас интересуют старинные грузинские интерьеры, приходите в Famous. Ресторан находится в историческом районе Сололаки, в здании XIX века.
Одна из самых знаменитых хинкален — «У Вельяминова» — находится в Тбилиси. Порция обойдется там в 20 рублей (для удобства мы будем приводить цены в рублях). Еще доступнее — заведение «Захар Захарыч», находящееся у Сухого моста. Туда любят заглядывать и местные жители. Такое кафе есть и в Батуми.
Пляжи
Пляжи Уреки с черным песком, богатым магнетитом, идеально подходят для оздоровления. Эвкалипты и сосны, растущие по побережью, хорошо влияют на дыхательную систему.
Пляжи мелководные, хорошо подходят для детей — чтобы поплавать, придется идти метров 30. Такая же мель есть и на пляжах Анаклии.
Если вас интересуют галечные пляжи, то Кобулети — идеальный вариант. Курорт любит молодежь — здесь много доступного жилья, клубов и кафе. В Кобулети галька мелкая, а в Батуми крупная.
Горные лыжи
Бывшая база советской олимпийской горнолыжной сборной — Бакуриани — один из лучших спортивных курортов Кавказа. Здесь сохранился дворец российских императоров, которые любили покататься на лыжах.
Сезон в Бакуриани начинается в ноябре и заканчивается в марте. В получасе езды — Боржоми.
Очень популярный курорт Гудаури отлично подойдет для любителей слалома и скоростного спуска. Высота над уровнем моря — 2,1 тыс. метров, длина трассы — 50 км. Сезон длится с декабря до мая. Номера в гостиницах лучше бронировать заранее.
Неделя в отеле в Гудаури обойдется в 28 тыс. рублей на человека.
«Самый снежный курорт» Годердзи расположен в 100 км от Батуми. Здесь всего 8 км трасс, но спуски идеальны для фрирайда.
Достопримечательности
Грузия славится своими замками и крепостями. Есть легенда, что царица Тамара объявила конкурс на самую мощную крепость. Победила Хертвиси XII века. Сегодня замок-крепость сохранил грозные зубчатые стены и четырехгранные башни.
Рядом с замком — подземный монастырь Вардзия. Это пещерный город, основанный царицей Тамарой для защиты от монголов. Сейчас комплекс снабжен ограждениями, лесенками и электричеством.
Есть и подобный пещерный город Уплисцихе — одно из первых поселений людей в Грузии. Здесь можно побывать в тайном тоннеле, ведущем к реке, винном погребе, таинственных залах. В неплохом состоянии сохранилась церковь X века.
Обязательно нужно посетить старый город в Тбилиси, который находится у подножия Мтацминды. Вас ждут старинные извилистые улочки, серные башни, ботанический сад, крепость Нарикала (IV век). Все особняки, храмы и дворцы — образцы классической грузинской архитектуры.
Во «второй Иерусалим» — город Мцхета, основанный в I тыс. до нашей эры, — стекаются паломники со всего мира. Город расположен у слияния горных рек Куры и Арагви, в окружении горных вершин. Здесь расположен тот самый монастырь Джвари, который мы знаем из лермонтовской поэмы «Мцыри».
Побольше узнать о главном напитке страны можно в музее квеври и вина в Телави. Там покажут все: от выращивания винограда и его давки до хранения в земле в квеври — большом глиняном сосуде. В музее есть гигантский восьмиметровый квеври.
Одна из самых современных достопримечательностей — Мост мира в Тбилиси. Он соединяет историческую и современную часть города, разделенную рекой Кура. В конструкцию моста встроено 30 тыс. лампочек. По вечерам они мигают и с помощью азбуки Морзе передают названия химических элементов, из которых состоят люди. По авторскому замыслу это — гимн жизни.
Паломничество
Грузинская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей в мире. О ее достопримечательностях мы уже рассказали в прошлом разделе.
Самые почитаемые святыни страны находятся в Мцхете. Это собор Светицховели, где проходят главные православные церемонии, и уже упомянутый монастырь Джвари. Интересен также старейший женский монастырь страны Самтавро и пещерный монастырь Шио-Мгвиме.
В городе Кутаиси расположен монастырь Моцамета. По субботам паломников принимает монах, который предсказывает будущее. Желающие записываются к нему за месяцы. Здесь же находится известнейший монастырь Гелати XII века.
Храмы запрещено посещать в шортах и майках.
Оздоровление
При псориазе и экземе рекомендуют минеральные воды Нуниси. Знаменитая боржоми помогает при пищеварительных, иммунных и гинекологических проблемах. При остеоартрозе, остеопорозе и полиартрите рекомендуют пляжи Уреки с черным песком.
На курорты Коджори и Цагвери приезжают с малокровием, туберкулезом и бронхиальной астмой. В Батуми — с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
Праздники
В Чистый четверг перед православной Пасхой в Грузии отмечают очень зрелищный языческий праздник Чиакоконоба. Люди зажигают ночью костры и веселятся. В октябре проходит праздник сбора урожая Тбилисоба. Это двухнедельные ярмарки, концерты, дегустация вина и шашлыка.
Самый «грузинский» праздник — Ртвели. Это праздник сбора винограда, который отмечают в сентябре-октябре. Перед этим, в августе, проходит свой Октоберфест — батумский Фестиваль пива.
На чем лучше путешествовать
Самый популярный транспорт — автобусы и маршрутки. Они связывают практически все населенные пункты страны. Поездка от Кутаиси до Тбилиси будет стоить где-то 450 рублей, так же как от Тбилиси до Батуми или Сванетии. Удобно ездить между крупными городами на поезде.
Тбилиси — единственный город в Грузии, где есть метро, стоимость проезда — 11 рублей. По городу удобно ездить на маршрутках и автобусах. Об оплате проезда в такси нужно договариваться «на берегу».
Между Боржоми и Бакуриани есть узкоколейка — проложена она по лесам и горам, благодаря чему из окон открываются прекрасные виды.
Чтобы арендовать автомобиль, в Грузии нужны международные права и кредитка. Указатели — на грузинском и английском языках. Стоимость — 6 тыс. рублей в день.
Преступность
В Грузии высокий уровень безопасности туристов, но все равно нужно быть аккуратными с документами, деньгами и драгоценностями.
Грузины эмоциональны, жестикуляция и громкий разговор — не всегда признак агрессии, поэтому будьте осторожны в своих реакциях. На национальные и политические темы лучше не шутить.
Что можно привезти из Грузии
О вине даже говорить не будем. Нужно упомянуть только, что без пошлины можно вывезти из страны всего три литра. Можно купить на рынке всевозможные приправы и специи, а также сыр сулугуни.
Повсюду продается рог для вина — из любых материалов, любых размеров и цветов. Сабли, ружья и кинжалы обязательно нужно задекларировать.
Имейте в виду, что из Грузии запрещено вывозить более четырех купюр национальной валюты одного номинала без справки из Национального банка.