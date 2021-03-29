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Туризм

Хинкали для Вали. Как жителям Барнаула и Алтайского края отдохнуть в Грузии

Пора паковать чемоданы: Грузия — одна из немногих стран, которая открыла въезд российским туристам. Где попробовать самые вкусные хинкали, посмотреть, как готовят вино, и увидеть монастырь, из которого пытался сбежать Мцыри, — в туристическом обзоре altapress.ru.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
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Как добраться из Барнаула

Попасть сейчас в Грузию можно только на самолете — наземные границы остаются закрытыми для туристов.

Прямых рейсов из Москвы нет — они были приостановлены еще до пандемии. Добраться до Тбилиси можно через Москву, но с пересадкой в Турции, Беларуси или Армении. Стоимость — от 7 тыс. рублей в одну сторону.

Что касается туров, то их появления нужно еще немного подождать. По словам вице-президента АРАТа Александры Томашевич, операторы их только готовят.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
СС0

Какие действуют ограничения

Россияне могут въезжать в Грузию только с отрицательным результатом теста на COVID-19. Также въезд открыт для тех, кто прошел полный курс любой вакцинации от коронавируса.

На поездку сроком до 90 дней виза не понадобится.

Климат

На побережье Грузии — субтропики. Средняя температура летом +27° C, а зимой +8. Чем восточнее, тем резче климат: температура летом может достигать +40 градусов. В горных районах снег выпадает в начале ноября и держится до апреля.

Приезжать в страну рекомендуют в конце весны или начале осени, когда не жарко. А летом лучше отдать предпочтение грузинским пляжам или горам.

Грузия.
Грузия.
СС0

Национальные блюда и где их попробовать

Хинкали обязательно нужно есть руками: во-первых, так принято, а во-вторых, при проколе вилкой весь сок убежит и блюдо потеряет свой смысл. Хвостик нужно оставить на тарелке.

Хинкали делают не только с мясом, но и еще с сыром или грибами.

В Грузии любят также пресные кукурузные лепешки мчади, чашушули — тушеную телятину с помидорами, болгарским перцем, луком, уцхо-сунели и шафраном.

Хинкали.
Хинкали.
www.foodhere.ru.
Грузия: хачапури.
Грузия: хачапури.
открытые источники
Виноград. Вино
Виноград. Вино
СС0

В стране культивируется более 500 разновидностей виноградной лозы, вин здесь — великое множество.

В Грузии до сих пор производят лимонады уникальной марки «Воды Лагидзе», ее когда-то поставляли российскому императорскому двору.

Все это можно попробовать в национальных ресторанах. Туристы советуют сеть аджарской кухни «Мачахела» — там рецептура соответствует канонам. Если хочется поесть в необычном месте, можно отправиться в тбилисский ресторан «На высоте». Он находится на вершине горы Мтацминда.

Ресторан на Мтацминде.
Ресторан на Мтацминде.
hticenters.com.

А если вас интересуют старинные грузинские интерьеры, приходите в Famous. Ресторан находится в историческом районе Сололаки, в здании XIX века.

Одна из самых знаменитых хинкален — «У Вельяминова» — находится в Тбилиси. Порция обойдется там в 20 рублей (для удобства мы будем приводить цены в рублях). Еще доступнее — заведение «Захар Захарыч», находящееся у Сухого моста. Туда любят заглядывать и местные жители. Такое кафе есть и в Батуми.

Пляжи

Пляжи Уреки с черным песком, богатым магнетитом, идеально подходят для оздоровления. Эвкалипты и сосны, растущие по побережью, хорошо влияют на дыхательную систему.

Пляж Уреки.
Пляж Уреки.
Kakha Kolkhi.
Пляж Анкалии.
Пляж Анкалии.
gruziapro.ru.
Пляж Анкалии.
Пляж Анкалии.
gruziapro.ru.
Пляж Анкалии.
Пляж Анкалии.
gruziapro.ru.
Пляж Кобулети.
Пляж Кобулети.
kidpassage.com

Пляжи мелководные, хорошо подходят для детей — чтобы поплавать, придется идти метров 30. Такая же мель есть и на пляжах Анаклии.

Если вас интересуют галечные пляжи, то Кобулети — идеальный вариант. Курорт любит молодежь — здесь много доступного жилья, клубов и кафе. В Кобулети галька мелкая, а в Батуми крупная.

Горные лыжи

Бывшая база советской олимпийской горнолыжной сборной — Бакуриани — один из лучших спортивных курортов Кавказа. Здесь сохранился дворец российских императоров, которые любили покататься на лыжах.

Сезон в Бакуриани начинается в ноябре и заканчивается в марте. В получасе езды — Боржоми.

Очень популярный курорт Гудаури отлично подойдет для любителей слалома и скоростного спуска. Высота над уровнем моря — 2,1 тыс. метров, длина трассы — 50 км. Сезон длится с декабря до мая. Номера в гостиницах лучше бронировать заранее.

Горнолыжный курорт Гудаури.
Горнолыжный курорт Гудаури.
skigid.ru.
Горнолыжный курорт Гудаури.
Горнолыжный курорт Гудаури.
skigid.ru.

Неделя в отеле в Гудаури обойдется в 28 тыс. рублей на человека.

«Самый снежный курорт» Годердзи расположен в 100 км от Батуми. Здесь всего 8 км трасс, но спуски идеальны для фрирайда.

Достопримечательности

Грузия славится своими замками и крепостями. Есть легенда, что царица Тамара объявила конкурс на самую мощную крепость. Победила Хертвиси XII века. Сегодня замок-крепость сохранил грозные зубчатые стены и четырехгранные башни.

Рядом с замком — подземный монастырь Вардзия. Это пещерный город, основанный царицей Тамарой для защиты от монголов. Сейчас комплекс снабжен ограждениями, лесенками и электричеством.

Вардзия.
Вардзия.
georgiantrips.ru.

Есть и подобный пещерный город Уплисцихе — одно из первых поселений людей в Грузии. Здесь можно побывать в тайном тоннеле, ведущем к реке, винном погребе, таинственных залах. В неплохом состоянии сохранилась церковь X века.

Обязательно нужно посетить старый город в Тбилиси, который находится у подножия Мтацминды. Вас ждут старинные извилистые улочки, серные башни, ботанический сад, крепость Нарикала (IV век). Все особняки, храмы и дворцы — образцы классической грузинской архитектуры.

Во «второй Иерусалим» — город Мцхета, основанный в I тыс. до нашей эры, — стекаются паломники со всего мира. Город расположен у слияния горных рек Куры и Арагви, в окружении горных вершин. Здесь расположен тот самый монастырь Джвари, который мы знаем из лермонтовской поэмы «Мцыри».

Мцхета.
Мцхета.
Incomartour.com.
Хертвиси.
Хертвиси.
tourpedia.ru.

Побольше узнать о главном напитке страны можно в музее квеври и вина в Телави. Там покажут все: от выращивания винограда и его давки до хранения в земле в квеври — большом глиняном сосуде. В музее есть гигантский восьмиметровый квеври.

Одна из самых современных достопримечательностей — Мост мира в Тбилиси. Он соединяет историческую и современную часть города, разделенную рекой Кура. В конструкцию моста встроено 30 тыс. лампочек. По вечерам они мигают и с помощью азбуки Морзе передают названия химических элементов, из которых состоят люди. По авторскому замыслу это — гимн жизни.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
СС0

Паломничество

Грузинская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей в мире. О ее достопримечательностях мы уже рассказали в прошлом разделе.

Самые почитаемые святыни страны находятся в Мцхете. Это собор Светицховели, где проходят главные православные церемонии, и уже упомянутый монастырь Джвари. Интересен также старейший женский монастырь страны Самтавро и пещерный монастырь Шио-Мгвиме.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
СС0

В городе Кутаиси расположен монастырь Моцамета. По субботам паломников принимает монах, который предсказывает будущее. Желающие записываются к нему за месяцы. Здесь же находится известнейший монастырь Гелати XII века.

Храмы запрещено посещать в шортах и майках.

Оздоровление

При псориазе и экземе рекомендуют минеральные воды Нуниси. Знаменитая боржоми помогает при пищеварительных, иммунных и гинекологических проблемах. При остеоартрозе, остеопорозе и полиартрите рекомендуют пляжи Уреки с черным песком.

На курорты Коджори и Цагвери приезжают с малокровием, туберкулезом и бронхиальной астмой. В Батуми — с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Батуми, Грузия.
Батуми, Грузия.
СС0

Праздники

В Чистый четверг перед православной Пасхой в Грузии отмечают очень зрелищный языческий праздник Чиакоконоба. Люди зажигают ночью костры и веселятся. В октябре проходит праздник сбора урожая Тбилисоба. Это двухнедельные ярмарки, концерты, дегустация вина и шашлыка.

Самый «грузинский» праздник — Ртвели. Это праздник сбора винограда, который отмечают в сентябре-октябре. Перед этим, в августе, проходит свой Октоберфест — батумский Фестиваль пива.

На чем лучше путешествовать

Самый популярный транспорт — автобусы и маршрутки. Они связывают практически все населенные пункты страны. Поездка от Кутаиси до Тбилиси будет стоить где-то 450 рублей, так же как от Тбилиси до Батуми или Сванетии. Удобно ездить между крупными городами на поезде.

Тбилиси — единственный город в Грузии, где есть метро, стоимость проезда — 11 рублей. По городу удобно ездить на маршрутках и автобусах. Об оплате проезда в такси нужно договариваться «на берегу».

Грузия.
Грузия.
Pixabay.

Между Боржоми и Бакуриани есть узкоколейка — проложена она по лесам и горам, благодаря чему из окон открываются прекрасные виды.

Чтобы арендовать автомобиль, в Грузии нужны международные права и кредитка. Указатели — на грузинском и английском языках. Стоимость — 6 тыс. рублей в день.

Преступность

В Грузии высокий уровень безопасности туристов, но все равно нужно быть аккуратными с документами, деньгами и драгоценностями.

Грузины эмоциональны, жестикуляция и громкий разговор — не всегда признак агрессии, поэтому будьте осторожны в своих реакциях. На национальные и политические темы лучше не шутить.

Что можно привезти из Грузии

О вине даже говорить не будем. Нужно упомянуть только, что без пошлины можно вывезти из страны всего три литра. Можно купить на рынке всевозможные приправы и специи, а также сыр сулугуни.

Повсюду продается рог для вина — из любых материалов, любых размеров и цветов. Сабли, ружья и кинжалы обязательно нужно задекларировать.

Имейте в виду, что из Грузии запрещено вывозить более четырех купюр национальной валюты одного номинала без справки из Национального банка.

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