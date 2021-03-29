Хинкали для Вали. Как жителям Барнаула и Алтайского края отдохнуть в Грузии

Пора паковать чемоданы: Грузия — одна из немногих стран, которая открыла въезд российским туристам. Где попробовать самые вкусные хинкали, посмотреть, как готовят вино, и увидеть монастырь, из которого пытался сбежать Мцыри, — в туристическом обзоре altapress.ru.

Как добраться из Барнаула

Попасть сейчас в Грузию можно только на самолете — наземные границы остаются закрытыми для туристов.

Прямых рейсов из Москвы нет — они были приостановлены еще до пандемии. Добраться до Тбилиси можно через Москву, но с пересадкой в Турции, Беларуси или Армении. Стоимость — от 7 тыс. рублей в одну сторону.

Что касается туров, то их появления нужно еще немного подождать. По словам вице-президента АРАТа Александры Томашевич, операторы их только готовят.

Тбилиси , Грузия. СС0

Какие действуют ограничения

Россияне могут въезжать в Грузию только с отрицательным результатом теста на COVID-19. Также въезд открыт для тех, кто прошел полный курс любой вакцинации от коронавируса.

На поездку сроком до 90 дней виза не понадобится.

Климат

На побережье Грузии — субтропики. Средняя температура летом +27° C, а зимой +8. Чем восточнее, тем резче климат: температура летом может достигать +40 градусов. В горных районах снег выпадает в начале ноября и держится до апреля.

Приезжать в страну рекомендуют в конце весны или начале осени, когда не жарко. А летом лучше отдать предпочтение грузинским пляжам или горам.

Грузия. СС0

Национальные блюда и где их попробовать

Хинкали обязательно нужно есть руками: во-первых, так принято, а во-вторых, при проколе вилкой весь сок убежит и блюдо потеряет свой смысл. Хвостик нужно оставить на тарелке.

Хинкали делают не только с мясом, но и еще с сыром или грибами.

В Грузии любят также пресные кукурузные лепешки мчади, чашушули — тушеную телятину с помидорами, болгарским перцем, луком, уцхо-сунели и шафраном.

Хинкали. www.foodhere.ru. Грузия: хачапури. открытые источники Виноград. Вино СС0

В стране культивируется более 500 разновидностей виноградной лозы, вин здесь — великое множество.

В Грузии до сих пор производят лимонады уникальной марки «Воды Лагидзе», ее когда-то поставляли российскому императорскому двору.

Все это можно попробовать в национальных ресторанах. Туристы советуют сеть аджарской кухни «Мачахела» — там рецептура соответствует канонам. Если хочется поесть в необычном месте, можно отправиться в тбилисский ресторан «На высоте». Он находится на вершине горы Мтацминда.

Ресторан на Мтацминде. hticenters.com.

А если вас интересуют старинные грузинские интерьеры, приходите в Famous. Ресторан находится в историческом районе Сололаки, в здании XIX века.

Одна из самых знаменитых хинкален — «У Вельяминова» — находится в Тбилиси. Порция обойдется там в 20 рублей (для удобства мы будем приводить цены в рублях). Еще доступнее — заведение «Захар Захарыч», находящееся у Сухого моста. Туда любят заглядывать и местные жители. Такое кафе есть и в Батуми.

Пляжи

Пляжи Уреки с черным песком, богатым магнетитом, идеально подходят для оздоровления. Эвкалипты и сосны, растущие по побережью, хорошо влияют на дыхательную систему.

Пляж Уреки. Kakha Kolkhi. Пляж Анкалии. gruziapro.ru. Пляж Анкалии. gruziapro.ru. Пляж Анкалии. gruziapro.ru. Пляж Кобулети. kidpassage.com

Пляжи мелководные, хорошо подходят для детей — чтобы поплавать, придется идти метров 30. Такая же мель есть и на пляжах Анаклии.

Если вас интересуют галечные пляжи, то Кобулети — идеальный вариант. Курорт любит молодежь — здесь много доступного жилья, клубов и кафе. В Кобулети галька мелкая, а в Батуми крупная.

Горные лыжи

Бывшая база советской олимпийской горнолыжной сборной — Бакуриани — один из лучших спортивных курортов Кавказа. Здесь сохранился дворец российских императоров, которые любили покататься на лыжах.

Сезон в Бакуриани начинается в ноябре и заканчивается в марте. В получасе езды — Боржоми.

Очень популярный курорт Гудаури отлично подойдет для любителей слалома и скоростного спуска. Высота над уровнем моря — 2,1 тыс. метров, длина трассы — 50 км. Сезон длится с декабря до мая. Номера в гостиницах лучше бронировать заранее.

Горнолыжный курорт Гудаури. skigid.ru. Горнолыжный курорт Гудаури. skigid.ru.

Неделя в отеле в Гудаури обойдется в 28 тыс. рублей на человека.

«Самый снежный курорт» Годердзи расположен в 100 км от Батуми. Здесь всего 8 км трасс, но спуски идеальны для фрирайда.

Достопримечательности

Грузия славится своими замками и крепостями. Есть легенда, что царица Тамара объявила конкурс на самую мощную крепость. Победила Хертвиси XII века. Сегодня замок-крепость сохранил грозные зубчатые стены и четырехгранные башни.

Рядом с замком — подземный монастырь Вардзия. Это пещерный город, основанный царицей Тамарой для защиты от монголов. Сейчас комплекс снабжен ограждениями, лесенками и электричеством.

Вардзия. georgiantrips.ru.

Есть и подобный пещерный город Уплисцихе — одно из первых поселений людей в Грузии. Здесь можно побывать в тайном тоннеле, ведущем к реке, винном погребе, таинственных залах. В неплохом состоянии сохранилась церковь X века.

Обязательно нужно посетить старый город в Тбилиси, который находится у подножия Мтацминды. Вас ждут старинные извилистые улочки, серные башни, ботанический сад, крепость Нарикала (IV век). Все особняки, храмы и дворцы — образцы классической грузинской архитектуры.

Во «второй Иерусалим» — город Мцхета, основанный в I тыс. до нашей эры, — стекаются паломники со всего мира. Город расположен у слияния горных рек Куры и Арагви, в окружении горных вершин. Здесь расположен тот самый монастырь Джвари, который мы знаем из лермонтовской поэмы «Мцыри».

Мцхета. Incomartour.com. Хертвиси. tourpedia.ru.

Побольше узнать о главном напитке страны можно в музее квеври и вина в Телави. Там покажут все: от выращивания винограда и его давки до хранения в земле в квеври — большом глиняном сосуде. В музее есть гигантский восьмиметровый квеври.

Одна из самых современных достопримечательностей — Мост мира в Тбилиси. Он соединяет историческую и современную часть города, разделенную рекой Кура. В конструкцию моста встроено 30 тыс. лампочек. По вечерам они мигают и с помощью азбуки Морзе передают названия химических элементов, из которых состоят люди. По авторскому замыслу это — гимн жизни.

Тбилиси , Грузия. СС0

Паломничество

Грузинская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей в мире. О ее достопримечательностях мы уже рассказали в прошлом разделе.

Самые почитаемые святыни страны находятся в Мцхете. Это собор Светицховели, где проходят главные православные церемонии, и уже упомянутый монастырь Джвари. Интересен также старейший женский монастырь страны Самтавро и пещерный монастырь Шио-Мгвиме.

Тбилиси , Грузия. СС0

В городе Кутаиси расположен монастырь Моцамета. По субботам паломников принимает монах, который предсказывает будущее. Желающие записываются к нему за месяцы. Здесь же находится известнейший монастырь Гелати XII века.

Храмы запрещено посещать в шортах и майках.

Оздоровление

При псориазе и экземе рекомендуют минеральные воды Нуниси. Знаменитая боржоми помогает при пищеварительных, иммунных и гинекологических проблемах. При остеоартрозе, остеопорозе и полиартрите рекомендуют пляжи Уреки с черным песком.

На курорты Коджори и Цагвери приезжают с малокровием, туберкулезом и бронхиальной астмой. В Батуми — с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Батуми , Грузия. СС0

Праздники

В Чистый четверг перед православной Пасхой в Грузии отмечают очень зрелищный языческий праздник Чиакоконоба. Люди зажигают ночью костры и веселятся. В октябре проходит праздник сбора урожая Тбилисоба. Это двухнедельные ярмарки, концерты, дегустация вина и шашлыка.

Самый «грузинский» праздник — Ртвели. Это праздник сбора винограда, который отмечают в сентябре-октябре. Перед этим, в августе, проходит свой Октоберфест — батумский Фестиваль пива.

На чем лучше путешествовать

Самый популярный транспорт — автобусы и маршрутки. Они связывают практически все населенные пункты страны. Поездка от Кутаиси до Тбилиси будет стоить где-то 450 рублей, так же как от Тбилиси до Батуми или Сванетии. Удобно ездить между крупными городами на поезде.

Тбилиси — единственный город в Грузии, где есть метро, стоимость проезда — 11 рублей. По городу удобно ездить на маршрутках и автобусах. Об оплате проезда в такси нужно договариваться «на берегу».

Грузия. Pixabay.

Между Боржоми и Бакуриани есть узкоколейка — проложена она по лесам и горам, благодаря чему из окон открываются прекрасные виды.

Чтобы арендовать автомобиль, в Грузии нужны международные права и кредитка. Указатели — на грузинском и английском языках. Стоимость — 6 тыс. рублей в день.

Преступность

В Грузии высокий уровень безопасности туристов, но все равно нужно быть аккуратными с документами, деньгами и драгоценностями.

Грузины эмоциональны, жестикуляция и громкий разговор — не всегда признак агрессии, поэтому будьте осторожны в своих реакциях. На национальные и политические темы лучше не шутить.

Что можно привезти из Грузии

О вине даже говорить не будем. Нужно упомянуть только, что без пошлины можно вывезти из страны всего три литра. Можно купить на рынке всевозможные приправы и специи, а также сыр сулугуни.

Повсюду продается рог для вина — из любых материалов, любых размеров и цветов. Сабли, ружья и кинжалы обязательно нужно задекларировать.

Имейте в виду, что из Грузии запрещено вывозить более четырех купюр национальной валюты одного номинала без справки из Национального банка.