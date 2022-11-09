Из-за путаницы в названиях городов российские туристы улетели не по назначению

Туристы направлялись в Мадрид через Стамбул. Ошибку туроператора они поняли, когда приехали в аэропорт другого турецкого города.
Вероятно, агентство перепутало букву в названии и забронировало стыковочный авиабилет в Мардин вместо Мадрида, пишет Lenta.ru.
Но город россиянам понравился. На следующий день они покинули Мардин и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что самолет при посадке «перепутал» город и страну. Лайнер авиакомпании British Airways выполнял рейс Лондон — Дюссельдорф (Германия), но по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге.
Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: «Добро пожаловать в Эдинбург!».
Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.