Изменились правила посещения горнолыжного курорта «Шерегеш»

По сообщению дирекции курорта, при заселении в гостиницы теперь необходимо будет предоставить следующие документы — сертификат о вакцинации от COVID-19 или QR-код; справку о перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев; отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 48 часов с момента выдачи; справку о противопоказаниях к вакцинации.

Документы можно предоставить как в бумажном, так и в электронном виде, указывает bfm.ru. При этом справки не будут требовать у детей до 18 лет.

Между тем в Свердловской области с 20 января отменяются QR-коды для посещения общественных мест.