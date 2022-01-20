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Туризм

Изменились правила посещения горнолыжного курорта «Шерегеш»

С 20 января изменятся правила посещения горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кузбассе.

Шерегеш, горы.
Шерегеш, горы.
Рита Перегудова, altapress.ru

По сообщению дирекции курорта, при заселении в гостиницы теперь необходимо будет предоставить следующие документы — сертификат о вакцинации от COVID-19 или QR-код; справку о перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев; отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 48 часов с момента выдачи; справку о противопоказаниях к вакцинации.

Документы можно предоставить как в бумажном, так и в электронном виде, указывает bfm.ru. При этом справки не будут требовать у детей до 18 лет.

Между тем в Свердловской области с 20 января отменяются QR-коды для посещения общественных мест.

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