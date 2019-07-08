Какие яркие туристические фестивали пройдут в июле в Алтайском крае

Перекресток культур
Где: Кулунда
Когда: 11−14 июля
В Кулунде впервые пройдет межрегиональный этнокультурный фестиваль. На него приедут участники из 13 Центров традиционной национальной культуры из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, республик Алтай и Тыва. Они представят русскую, немецкую, украинскую, кумандинскую, мордовскую и казахскую культуры.
На фестивале выступят 26 народных коллективов. Мастера-ремесленники развернут ярмарку и проведут разнообразные мастер-классы. Завершится фестиваль гала-концертом.
Факт. На фестиваль приедут около 300 участников.
Фестиваль на Завьяловских озерах
Где: Завьяловский район, в 7 км от села Завьялово
Когда: 13 июля
На целебных озерах развернется традиционный летний фестиваль. Гостям праздника обещают яркую программу с утра и до самого вечера. На площадке будут работать спортивные, игровые, танцевальные и детские площадки, сообщает «Алтайтурцентр».
На ринге будут показательные выступления спортсменов. Для детей пройдут разнообразные мастер-классы. Вечером всех ждет дискотека, которая завершится фейерверком.
Факт. Ежегодно на фестиваль на Завьяловских озерах приезжают до 30 тыс. туристов.
Altai Palace Fest
Где: Алтайский район, район горы Каим, развлекательный комплекс Altai Palace
Когда: 13 июля-3 августа
Один из ярких музыкальных фестивалей на Алтае. В этом году хедлайнерами станут рэп-дуэт HAMMALI & NAVAI, певицы MOLLY и MARUV, а также экс-солистка t.A.T.u и группа «Поднимаем руки вверх». Расписание концертов и цены можно посмотреть в расписании «Афиши».
Факт. На музыкальный фестиваль в «Сибирскую монету» ежегодно приезжают 40 тыс. участников.
Фестиваль в Яровом
Где: город Яровое, озеро Большое Яровое, курортный комплекс «Причал»
Когда: 20 июля
В Яровом перезагрузят трехлетний рекорд по массовому лежанию на воде «звездочкой». Теперь все желающие не просто будут лежать, но и «читать». Всем участникам раздадут листовки, которые нужно будет изучить непосредственно в воде. В озеро рекордсмены зайдут, танцуя ламбаду.
На суше в это время проведут конкурсы «песочный звезд» (по аналогии со «снежными ангелами») и выберут лучшую фигуру из песка. На «Причале» будет играть музыкальная группа «Ая».
Кто из знаменитостей приедет зафиксировать новый рекорд, пока держится в секрете.
Факт. В 2018 году «звездочкой» на озере Большое Яровое лежали 2183 человек одновременно.
Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно»
Где: Романовский район, село Романово
Когда: 20 июля
Украинские переселенцы готовы накормить всех гостей фестиваля своим национальным блюдом с самыми неожиданными начинками. Помимо вареников, гостям можно будет попробовать мед, сыр, деликатесы и купить сувениры у алтайских мастеров.
На фестивале будут установлены более 20 палаток с 50 видами вареников. Гости могут поболеть за участников по «варениколепию», поучаствовать в конкурсах и мастера-классах, посмотреть дефиле «ВареникStyle».
В этот же день откроется в Романово памятник варенику, который обещает стать местом паломничества туристов.
Завершится «варенечное» буйство дискотекой и салютом.
Факт/ Фестиваль проходит в пятый раз.
Шукшинский фестиваль
Где: Бийский район, с. Сростки
Когда: 27 июля
На родине знаменитого алтайского режиссера, актера и писателя пройдут сразу несколько мини-фестивалей: фольклорный, бардовский и самодеятельных театров. Не обойдется без традиционной ремесленной ярмарки и народных гуляний.
На горе Пикет пройдет концертная программа с показом фильма-победителя Шукшинского кинофестиваля.