Какие яркие туристические фестивали пройдут в июле в Алтайском крае

Июль в Алтайском крае будет богат на яркие события и фестивали. На некоторые из них приедут яркие российские звезды. Куда поехать, что посмотреть и где можно поесть — в обзоре altapress.ru.

Перекресток культур

Где: Кулунда Когда: 11−14 июля

В Кулунде впервые пройдет межрегиональный этнокультурный фестиваль. На него приедут участники из 13 Центров традиционной национальной культуры из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, республик Алтай и Тыва. Они представят русскую, немецкую, украинскую, кумандинскую, мордовскую и казахскую культуры.

На фестивале выступят 26 народных коллективов. Мастера-ремесленники развернут ярмарку и проведут разнообразные мастер-классы. Завершится фестиваль гала-концертом.

Факт. На фестиваль приедут около 300 участников.

Фестиваль на Завьяловских озерах

Фестиваль на Завьяловских озерах Ирина Пергаева

Где: Завьяловский район , в 7 км от села Завьялово Когда: 13 июля

На целебных озерах развернется традиционный летний фестиваль. Гостям праздника обещают яркую программу с утра и до самого вечера. На площадке будут работать спортивные, игровые, танцевальные и детские площадки, сообщает «Алтайтурцентр».

На ринге будут показательные выступления спортсменов. Для детей пройдут разнообразные мастер-классы. Вечером всех ждет дискотека, которая завершится фейерверком.

Факт. Ежегодно на фестиваль на Завьяловских озерах приезжают до 30 тыс. туристов.

Altai Palace Fest

«Иванушки International» в казино Altai Palace. vk.com/altaipalace

Где: Алтайский район , район горы Каим , развлекательный комплекс Altai Palace Когда: 13 июля-3 августа

Один из ярких музыкальных фестивалей на Алтае. В этом году хедлайнерами станут рэп-дуэт HAMMALI & NAVAI, певицы MOLLY и MARUV, а также экс-солистка t.A.T.u и группа «Поднимаем руки вверх». Расписание концертов и цены можно посмотреть в расписании «Афиши».

Факт. На музыкальный фестиваль в «Сибирскую монету» ежегодно приезжают 40 тыс. участников.

Фестиваль в Яровом

Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой. altapress.ru

Где: город Яровое , озеро Большое Яровое , курортный комплекс «Причал» Когда: 20 июля

В Яровом перезагрузят трехлетний рекорд по массовому лежанию на воде «звездочкой». Теперь все желающие не просто будут лежать, но и «читать». Всем участникам раздадут листовки, которые нужно будет изучить непосредственно в воде. В озеро рекордсмены зайдут, танцуя ламбаду.

На суше в это время проведут конкурсы «песочный звезд» (по аналогии со «снежными ангелами») и выберут лучшую фигуру из песка. На «Причале» будет играть музыкальная группа «Ая».

Кто из знаменитостей приедет зафиксировать новый рекорд, пока держится в секрете.

Факт. В 2018 году «звездочкой» на озере Большое Яровое лежали 2183 человек одновременно.

Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно»

На Алтае прошел фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» Ирина Пергаева , altapress.ru

Где: Романовский район , село Романово Когда: 20 июля

Украинские переселенцы готовы накормить всех гостей фестиваля своим национальным блюдом с самыми неожиданными начинками. Помимо вареников, гостям можно будет попробовать мед, сыр, деликатесы и купить сувениры у алтайских мастеров.

На фестивале будут установлены более 20 палаток с 50 видами вареников. Гости могут поболеть за участников по «варениколепию», поучаствовать в конкурсах и мастера-классах, посмотреть дефиле «ВареникStyle».

В этот же день откроется в Романово памятник варенику, который обещает стать местом паломничества туристов.

Завершится «варенечное» буйство дискотекой и салютом.

Факт/ Фестиваль проходит в пятый раз.

Шукшинский фестиваль

«Шукшинские чтения». Сростки , Пикет , 26 июля. Олег Богданов

Где: Бийский район , с. Сростки Когда: 27 июля

На родине знаменитого алтайского режиссера, актера и писателя пройдут сразу несколько мини-фестивалей: фольклорный, бардовский и самодеятельных театров. Не обойдется без традиционной ремесленной ярмарки и народных гуляний.

На горе Пикет пройдет концертная программа с показом фильма-победителя Шукшинского кинофестиваля.