Школа-студия МХАТ покажет в Барнауле два спектакля

16 и 17 июля в Барнауле во Дворце культуры покажут два спектакля мастерской режиссера Виктора Рыжакова. На сцене выступят студенты третьего курса Школы-студии МХАТ и актеры независимого театра «Июльансамбль».

16 июля в 19:00 пройдет спектакль «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора". Это первая авторская работа студентов третьего курса Школы-студии МХАТ.

В основе спектакля — путешествие на родину писателя Виктора Астафьева в Красноярский край. Две недели студенты жили с жителями сибирской глубинки, слушали и записывали их истории о любви, жизни и смерти. Также они поговорили с друзьями и близкими Астафьева. Все эти истории они переложили на театральный язык и создали спектакль.

17 июля в 19:00 студенты покажут музыкальный спектакль «Оттепель». В основу легли материалы, которые студенты отрабатывали на занятиях по вокалу и сценической речи. Спектакль пронизан особой атмосферой 60-х годов, свободой поэтов-«шестидесятников» и неповторимой романтикой. Актеры исполнят знакомые песни Пахмутовой, баллады Высоцкого и стихи Володина совершенно по-новому.

Цена билетов от 500 до 2000 рублей.

Напомним, что студенты-магистранты мастерской Виктора Рыжакова совсем недавно побывали в Барнауле. В июне они поставили на сцене Молодежного театра 6 спектаклей. Один из них войдет в репертуар алтайского театра.