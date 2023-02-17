Поездка на туристический форум в Монголию у нас сложилась довольно неожиданно. Продолжаем путевые заметки. Наша остановка — Улан-Удэ.

«Город-врун!»

От Иркутска до Улан-Удэ всего одна ночь в поезде. Правда, приехали мы в 5:30 утра и проблема завтрака встала перед нами в полный рост. Закрыто было абсолютно все. Единственное на маленьком улан-удинском вокзале кафе открывалось лишь в 7:00. В «Яндекс.Картах» нашлась круглосуточная пицерия неподалеку от вокзала. В ее поисках мы преодолели самый неудобный из виденных мною переход через рельсы — длинный высокий виадук (бег вверх по лестницам по морозу — лучшая зарядка, ага). Однако на месте оказалось, что пицерия закрыта уже два года и бросок через виадук пришлось повторить.

В итоге мы дождались открытия вокзального кафе, позавтракали и отправились в Иволгинский дацан. Здесь встала дилемма — доехать с пересадкой или снова идти через виадук. Естественно, мы пошли на указанную нам «Яндекс.Картами» автобусную остановку, ибо лучше 10 пересадок, чем этот виадук, к которому я затрудняюсь подобрать хоть сколько-нибудь пристойное прилагательное.

Улан-Удэ Предоставлено altapress.ru

Только вот автобусы на этой остановке вообще не появлялись. Ни через пять обещанных минут, ни через 25. Мороз стоял лютый. По «Гисметео» -24С, по ощущениям -34С. Табло на управлении РЖД показывало -17С. «Город-врун!», — ярилась моя спутница.

Заведения с табличкой «Открыто» были закрыты, вместо обещанных остановочным табло автобусов приезжали другие, и даже белая скульптура «Юность Бурятии», мимо которой мы вновь шли по ненавистному виадуку на другую остановку, после рассвета оказалась черной. Первое правило Улан-Удэ: никому не верь.

Слышь , пацан , пошли в дацан

Примерно за час мы доехали до, наверное, главной достопримечательности Улан-Удэ — Иволгинского дацана. Там нас, конечно, восхитила архитектура. Буддистские храмы с китайскими крышами-пагодами были пестро разукрашены как снаружи, так и внутри. Внутри буддистского храма мне довелось побывать впервые. Несколько монахов на разные голоса тянули мантры. Напоминало полифоническое горловое пение. Временами начинал бить барабан и маленькие литавры.

Улан-Удэ Предоставлено altapress.ru

По периметру храма, да и по всей территории дацана были расставлены стойки с молитвенными барабанами. Как воцерковленный православный христианин хочу напомнить, что вращение этих барабанов — не игра, а буддистская молитва, подношение же ламе Этигелову (пребывает в дацане мертвым, но нетленным), которое убеждают совершить торговцы сувенирами, для христианина недопустимо.

Если вы православный и хотите просто полюбоваться красивой архитектурой дацана — ведите себя уважительно, снимайте шапки при входе в храмы, соблюдайте тишину, приличную форму одежды. Но поклоняться и совершать какие-либо подношения христианам не следует, будь то даже горстка зерна или мелкая монетка.

«Оргазм Нострадамуса»

Выйдя на центральную площадь Улан-Удэ, мы полюбовались гигантской головой Ленина, которого буряты почему-то не захотели изображать целиком. При виде этой головы со слепыми бельмами глаз у меня в голове начинали роиться какие-то смутные инфернальные аллюзии на «Руслана и Людмилу», в которой всадник Руслан сражался с гигантской живой головой. Предки бурят ведь тоже были известными всадниками, да и уланами раньше называли бойцов легкой кавалерии.

Попробовав позы, чтобы потом сравнить их с монгольскими буузами, мы поехали к последней запланированной точке маршрута — мемориальной доске на доме, где жил Алексей Фишев по прозвищу Угол. 3 февраля Фишеву могло бы исполниться 50 лет, если бы он не умер в 30.

Угол прославился тем, что создал «движение гидроцефалов», проповедовавшее анархо-аморализм. Его воплощением стала панк-группа «Оргазм Нострадамуса», благодаря которой, собственно, я и узнал о существовании Улан-Удэ (про Иволгинский дацан мне рассказали за неделю до поездки).

«Марийка» под китайской крышей

В Улан-Удэ впервые почувствовалось пресловутое «дыхание востока». Архитектура города представляет собой невыразительные и весьма обшарпанные советские постройки, зато на многих из них крыши выполнены в форме пагод. Это и становится той ноткой, которая оповещает, что Сибирь уже заканчивается и начинается Дальний Восток.

Улан-Удэ Предоставлено altapress.ru

Пагоды были на вокзале, на остановках автобусов, на некоторых арках и даже на продуктовом магазинчике. Последний я увидел неподалеку от вокзала — он входил в торговую сеть — ритейлер, вроде нашей «Марии-Ра». Забавно, что даже цветовая гамма у него была точно такая же.

В магазине я надеялся приобрести что-нибудь аутентично бурятское — привезти друзьям и знакомым. Спросил у скучающего охранника, нет ли каких-нибудь бурятских шоколадок. Вопрос привел его в изумление. Подумав, он сообщил, что бурятские шоколадки — это сало. Сало я брать не стал, взял какие-то конфеты. Часть уже съедена, довезу ли остальные — большой вопрос.